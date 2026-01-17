Obavijesti

PRVO VELIKO IZNENAĐENJE

Šok na Euru: Srbija pobijedila Njemačku! Švedska uvjerljiva

Piše Petar Božičević,
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Što se tiče skupine u kojoj je Hrvatska, Švedska je u drugoj utakmici pobijedila Nizozemsku 36-31 uz sjajan doprinos Claara (8/8) i Roganovića (7/7)

Srpska rukometna reprezentacija pobijedila je Njemačku 30-27 u drugom kolu Europskog prvenstva i potpuno zakomplicirala situaciju u skupini A! 

Nijemci su u utakmicu ušli kao veliki favorit, a nakon poluvremena su imali ugodnih četiri gola prednosti. Ipak, sjajnim drugim poluvremenom Srbija je preokrenula rezultat i pobijedila s konačnih 30-27, a ključan dio utakmice bio je od 55. minute do 59. kada su Srbi serijom 4-0 otišli na tri gola prednosti. 

European Handball Championship - Serbia - Germany
Foto: SINA SCHULDT/DPA

Najefikasniji su kod Srba bili Kojadinović i Vorkapić sa po šest golova, dok je Pechmalbec zabio pet. Kod Njemačke su šest golova zabili Uščins i Schluroff, a pet je dodao Knorr. 

Sada je Španjolska vodeća momčad skupine sa četiri boda, Srbija i Njemačka imaju po dva, a Austrija je bez bodova. U trećem kolu igraju Srbija i Austrija te Njemačka i Španjolska. 

Što se tiče skupine u kojoj je Hrvatska, Švedska je u drugoj utakmici pobijedila Nizozemsku 36-31 uz sjajan doprinos Claara (8/8) i Roganovića (7/7). 

