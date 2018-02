Šok na Otoku! Pepov je stroj ispao iz FA kupa od trećeligaša

Wigan Athletic postao je prva momčad u 137-godišnjoj povijesti FA kupa koja je u jednoj sezoni kao trećeligaš izbacila tri premijerligaša za redom. Nakon Bournemoutha i West Hama, treći je bio možda i najteži mogući - Manchester City (1-0).

Golom u 79. minuti Willa Grigga, čovjeka kojemu su navijači spjevali pjesmicu "Will Grigg's on fire, your defence is terrified", stihove na melodiju hita grupe Gala "Fredd from Desire", mali Wigan treći put u posljednjih pet godina izbacili su višestruko bogatije "građane" iz FA kupa.

Uzalud je momčadi Pepa Guardiole bio 21 udarac prema golu Wigana na stadionu DW. Bilo je to nedovoljno da se svlada borbeno društvo iz League One kojemu je put do pobjede znatno olakšao crveni karton Fabiana Delpha iz nadoknade prvog poluvremena.

Trećim porazom u sezoni, u tjednu u kojem ga čeka finale liga-kupa, Guardiola se tako oprostio od prvog od moguća četiri trofeja ove sezone. Rekao je prije nekoliko mjeseci kako sigurno neće osvojiti sve, ali da će ga slabašni Wigan nokautirati iz ovog prestižnog natjecanja i proći u četvrtfinale - tomu se sigurno nije mogao nadati.

Wigan će u četvrtfinalu najstarijega nogometnog natjecanja na svijetu dočekati Southampton, a drugi su parovi Sheffield Wednesday/Swansea - Rochdale/Tottenham, Manchester United - Brighton&Hove Albion i Leicester City - Chelsea.