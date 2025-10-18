Obavijesti

Sport

Komentari 1
BRZA REAKCIJA

Šok na Otoku! Zloglasni Grk dao otkaz treneru samo 20 minuta nakon poraza od Chelseaja...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šok na Otoku! Zloglasni Grk dao otkaz treneru samo 20 minuta nakon poraza od Chelseaja...
6
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Nottingham Forest izgubio je pred domaćom publikom od Chelseaja s uvjerljivih 3-0, a klub je nakon novog poraza odmah reagiraao i smjenio Postecoglou s mjesta trenera

StartFragment U prvoj utakmici 8. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je kao gost svladao Nottingham Forest s uvjerljivih 3-0.Acheanpong (49) i Pedro Neto (52) osigurali su Chelseaju prednost početkom drugog poluvremena da bi James (84) postavio konačni rezultat.

Ovom pobjedom Chelsea je stigao na četvrto mjesto sa 14 bodova, dok je Forest 17. s pet bodova. Samo nekoliko tjedana nakon što je otkaz dobio trener Nuno Espirito Santo, kontroverzni Grk Evangelos Marinakis opet je "povukao okidač". 

Ange Postecoglou dobio je otkaz samo 20 minuta nakon kraja utakmice, a službenu vijest je klub objavio na X-u. 

Vodi Arsenal sa 16 bodova, jedan manje ima drugi Liverpool. 

EndFragment

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025