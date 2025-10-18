Šok na Otoku! Zloglasni Grk dao otkaz treneru samo 20 minuta nakon poraza od Chelseaja...

StartFragment U prvoj utakmici 8. kola engleskog nogometnog prvenstva Chelsea je kao gost svladao Nottingham Forest s uvjerljivih 3-0.Acheanpong (49) i Pedro Neto (52) osigurali su Chelseaju prednost početkom drugog poluvremena da bi James (84) postavio konačni rezultat.

Ovom pobjedom Chelsea je stigao na četvrto mjesto sa 14 bodova, dok je Forest 17. s pet bodova. Samo nekoliko tjedana nakon što je otkaz dobio trener Nuno Espirito Santo, kontroverzni Grk Evangelos Marinakis opet je "povukao okidač".

Ange Postecoglou dobio je otkaz samo 20 minuta nakon kraja utakmice, a službenu vijest je klub objavio na X-u.

Vodi Arsenal sa 16 bodova, jedan manje ima drugi Liverpool.

EndFragment