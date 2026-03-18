ŠOK PRIZNANJE 'Bušila sam kondome nogometnoj zvijezdi'

Katharina Amalia čest je gost sportskih utakmica, voli luksuzne automobile, a danas bez pardona govori o očajničkom potezu za slavom
Djevojka koja je izgradila karijeru na vezama s nekim od najpoznatijih svjetskih sportaša otkrila je mračnu stranu svijeta glamura, luksuza i lažnog morala, a njezina najšokantnija tvrdnja jest da je namjerno pokušala zatrudnjeti s jednim igračem Bayerna bušeći kondome.
Djevojka koja je izgradila karijeru na vezama s nekim od najpoznatijih svjetskih sportaša otkrila je mračnu stranu svijeta glamura, luksuza i lažnog morala, a njezina najšokantnija tvrdnja jest da je namjerno pokušala zatrudnjeti s jednim igračem Bayerna bušeći kondome.
Djevojka koja je izgradila karijeru na vezama s nekim od najpoznatijih svjetskih sportaša otkrila je mračnu stranu svijeta glamura, luksuza i lažnog morala, a njezina najšokantnija tvrdnja jest da je namjerno pokušala zatrudnjeti s jednim igračem Bayerna bušeći kondome.
Njezin put u svijet nogometnih zvijezda započeo je kada je imala samo 18 godina. Kako sama kaže, sve je krenulo nakon što je stupila u kontakt s jednim igračem prve momčadi Bayerna iz Münchena.
Odlučna da ostavi dobar dojam i uklopi se u taj svijet, podvrgnula se estetskim operacijama, uključujući i povećanje grudi. Bio je to tek početak njezine potpune transformacije.
Danas Katharina živi životom o kojem mnogi sanjaju, putuje privatnim zrakoplovima, vozi luksuzne automobile poput Mercedesa G-Wagona i uživa u skupim poklonima. No njezina prošlost bila je znatno skromnija.
Prije nego što je postala globalno poznata, radila je kao pripravnica u pozivnom centru i putovala vlakom.
Odlučila je uložiti u izgled kako bi se probila u visoko društvo, potrošivši oko 35.000 eura na dvije operacije grudi, korekciju nosa, liposukciju te brojne tretmane botoksom i filerima.
Ulaganje se, barem financijski, isplatilo. Postala je iznimno uspješna na platformama za odrasle, gdje prema nekim izvješćima zarađuje i do 100.000 eura mjesečno. Ipak, uporno tvrdi da se ne bavi prostitucijom i da ne naplaćuje svoje društvo.
Sebe opisuje kao "privremenu djevojku", a njezini su motivi, kako kaže, zabava i "trenutni užitak" koji dolazi s luksuznim načinom života.
Nakon osam godina iskustva u vezama koje su se temeljile na "diskreciji i povjerenju", Katharina priznaje da je izgubila iluzije o nogometnim zvijezdama.
Glavni razlog je, tvrdi, njihov nedostatak odanosti i licemjerje. Otkrila je kako većina vrhunskih igrača, od kojih su mnogi oženjeni ili u dugim vezama, zahtijeva potpisivanje strogih ugovora o povjerljivosti (NDA) prije bilo kakvog susreta.
Time štite svoje milijunske ugovore, ugled i imidž obiteljskih ljudi koji brižno grade u javnosti.
Njezino razočaranje kulminiralo je priznanjem koje je zaprepastilo mnoge. Incident se navodno dogodio 2018., na samom početku njezine "karijere", kada je tijekom afere s igračem Bayerna pokušala ostati trudna na prevaru.
- Očajnički sam željela dijete s njim - priznala je, otkrivši da je bušila kondome kako bi osigurala trudnoću.
Njezin plan nije uspio, a nogometaš, čiji identitet nije otkrila, u to vrijeme nije znao za njezine namjere. To iskustvo, kao i brojna druga, dovelo ju je do zaključka koji je postao viralan.
- Nijedan nogometaš nije vjeran - izjavila je, dodavši kako je Thomas Müller vjerojatno jedina iznimka.
Unatoč životu ispunjenom glamurom, Katharina je početkom 2025. javno progovorila o borbi s depresijom i osjećajem praznine. Luksuz i pažnja više joj ne donose ispunjenje.
Dodatni udarac bila je i teška bolest njezine majke, koja je danas u invalidskim kolicima, što ju je natjeralo da preispita vlastite životne vrijednosti.
U nedavnim intervjuima izjavljuje kako je zasićena takvim načinom života te da joj je pažnja nogometaša postala "svakodnevna rutina" koja više ne donosi uzbuđenje.
