Šok u Americi: FBI je pokrenuo veliku istragu u NBA-u. Uhićeni igrač Heata i član kuće slavnih

U sklopu opsežne FBI istrage o ilegalnom sportskom klađenju, uhićeni su Chauncey Billups, član Kuće slavnih i trener Portland Trail Blazersa, te Terry Rozier, igrač Miami Heata. Ova uhićenja stavljaju NBA pod pritisak i otvaraju pitanja o povezanosti igrača s industrijom klađenja. Direktor FBI-a Kash Patel najavio je konferenciju za novinare u New Yorku na kojoj će biti objavljeno više detalja o "brojnim uhićenjima u shemama ilegalnog sportskog klađenja i pokera", što ukazuje na mogućnost postojanja veće mreže.

Foto: John Hefti/REUTERS

Prema izvorima iz policije koje prenosi ABC News, Chauncey Billups (49) tereti se za sudjelovanje u ilegalnoj pokeraškoj operaciji povezanoj s mafijom. Važno je naglasiti, kako navode izvori za NBC News, da njegovo uhićenje navodno nije povezano s utakmicama koje je vodio kao trener. Billups je uhićen u Oregonu, a vodio je svoju momčad u porazu na otvaranju sezone protiv Minnesota Timberwolvesa noć prije uhićenja.

S druge strane, slučaj Terryja Roziera (31) direktno je povezan s manipulacijom događaja na terenu radi ostvarivanja dobiti na kladionici. Rozier je, zajedno s još pet osoba, optužen za korištenje povlaštenih informacija za postavljanje nezakonitih oklada.

Ime Terryja Roziera već se mjesecima povezuje s istragom. Sve je počelo 23. ožujka 2023. godine, na utakmici između njegovog tadašnjeg kluba Charlotte Hornetsa i New Orleans Pelicansa. Sportske kladionice u više američkih saveznih država zabilježile su neobično velik i iznenadan broj oklada na Rozierov statistički učinak, konkretno na opciju "manje" (under) od zadanog broja poena, skokova i asistencija. Prema ESPN-u, jedan profesionalni kladioničar je u samo 46 minuta uplatio 30 oklada u ukupnom iznosu od 13.759 dolara na Rozierov "under". Kladionice su zbog sumnjivog volumena uplata morale zaustaviti daljnje klađenje na njegove igre.

Foto: RHONA WISE/REUTERS

Tijekom te utakmice, Rozier je na parketu proveo 9 minuta i 36 sekundi prije nego što je napustio igru zbog, kako je tada navedeno, "problema sa stopalom". To je ujedno bila i njegova posljednja utakmica te sezone. S obzirom na to da je igrao kratko, oklade na njegov manji učinak su bile dobitne. NBA liga je provela internu istragu i tada objavila da nije pronašla kršenje pravila, no federalne vlasti su nastavile svoj rad. Rozier je uhićen u hotelu u Orlandu, dan nakon što je njegov Miami Heat poražen od Magica, utakmice u kojoj nije nastupio.

Chauncey Billups ima zapaženu igračku karijeru. Nadimak "Mr. Big Shot" dobio je zbog pogađanja važnih šuteva u ključnim trenucima. Vrhunac karijere dosegnuo je 2004. godine, kada je s Detroit Pistonsima osvojio NBA naslov protiv Los Angeles Lakersa i bio proglašen MVP-jem finala. Tijekom 17-godišnje karijere pet puta je bio All-Star, a ove je godine primljen u Košarkašku kuću slavnih. Trenersku karijeru započeo je 2021. u Portlandu. Njegovo uhićenje zbog navodnih veza s ilegalnim pokerom predstavlja problem za njegov ugled i za ligu.

Ova uhićenja dolaze u vrijeme dok se NBA suočava s posljedicama slučaja Jontayja Portera, bivšeg igrača Toronto Raptorsa. Porter je u proljeće 2024. doživotno izbačen iz lige nakon što je utvrđeno da je odavao povjerljive informacije o svom zdravstvenom stanju kladioničarima, namjerno ograničavao svoju minutažu kako bi utjecao na oklade te se i sam kladio na NBA utakmice.