Šok u Britaniji! U studiju se srušio bivši engleski izbornik

Bivši izbornik engleske nogometne reprezentacije Glenn Hoddle završio je u bolnici nakon što se srušio u studiju u emisiji televizije BT sport. Tragedija se dogodila na njegov 61. rođendan, a Hoddle je domah prevezen u bolnicu.

Bivši izbornik "tri lava" trebao je gostovati kao stručni komentator, odjednom mu je pozlilo, a emisija je zbog ove tragedije otkazana. Mnogi poznati sportaši pružili su podršku njemu i njegovoj obitelji...

- Bio je ozbiljno bolestan jutros u studiju. Svi smo mi uz tebe Glenn, šaljemo ti puno ljubavi i snage, želimo da se što prije oporaviš - rekao je poznati novinar BT televizije i njegov kolega Jack Humphrey, koji je tu vijest prvi i objavio.

Nesretni Hoddle je na današnji dan proslavljao svoj 61. rođendan, a mnoge poznate sportaše i klubove je šokirala ta vijest.

Gary Lineker također je uputio molitve Glennu Hoddleu, a vijest o njegovom kolabiranju ga je ostavila bez teksta..

- Jako uznemirujuće vijesti. Glenn Hoddle se srušio u studiju BT-a. Naše misli su uz Glenna i njegovu obitelj, drži se - objavio je Gary Lineker.

Hugely worrying news that Glenn Hoddle collapsed at the BT studios earlier. Thoughts are with him and his family. Come on Glenn.

Podršku legendarnom Glennu pružio je nogometni klub Chelsea, kojeg je Hoddle trenirao od 1993-1996.

Our thoughts are with former Blues boss Glenn Hoddle, who has been taken seriously ill on his 61st birthday. We’re right with you, Glenn. 💙 pic.twitter.com/Ao4GCaqmFX