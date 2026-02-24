Šok u Francuskoj! Gille odlazi, a mijenja ga rukometna legenda

Francuski rukometni savez objavio je na izvanrednoj presici održanoj u utorak poslijepodne ime novog izbornika. Na klupu će sjesti iskusni Talant Dušebajev (57), a ostavku je nakon šest godina vođenja 'trikolora' dao Guillaume Gille (49). Francuska ponovno nije briljirala na europskoj sceni i na zadnjem prvenstvu završili su tek sedmi.

Gille je 2020. preuzeo Francusku nakon Didiera Dinarta, a prije toga je bio pomoćni izbornik u reprezentaciji od 2016. godine. U svom mandatu osvojio je dvije medalje; zlato na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. i zlato na EP-u u Njemačkoj 2024. godine.

Kao igrač je bio puno uspješniji igrajući za Chambéry i HSV, ali najveće uspjehe postigao je u francuskom dresu. U 308 utakmica zabio je 678 golova te osvojio dva olimpijska, dva svjetska i dva europska zlata uz još tri europske bronce. Treći je trener u rukometnoj povijesti koji je osvojio zlato na OI kao igrač i trener; prije njega su to ostvarili Vladimir Maksimov (1976. i 2000.) te Branislav Pokrajac (1972. i 1984.).

Francuzi su planirali s njime ostvariti suradnju najmanje do 2029. godine, ali loši rezultati u zadnje vrijeme bili su ispod njegovih očekivanja. Na Svjetskom prvenstvu 2025. godine Francusku su pobijedili Hrvati (31-28), a na ovom Euru 'trikolori' su ispali u glavnoj rundi i tek drugi put u povijesti izgubili tri utakmice na velikom natjecanju, a prvi put na EP-u.

- S punom sviješću i odgovornošću privodim kraju ovu fantastičnu avanturu s francuskom reprezentacijom. Dio je mog života već gotovo 30 godina, još od mog prvog nastupa 1996. godine. Nevjerojatno je bilo doživjeti toliko različitih avantura i misija. Vrijeme je da se povučem i otvorim novo poglavlje za sebe, s novim misijama koje tek trebam definirati, izjavio je Gille.

Čovjek koji ga nasljeđuje jedan je od najboljih rukometaša ikad. Talant Dušebajev rođen je u Kirgistanu, a kroz karijeru igrao je za tri različite reprezentacije - SSSR, Rusiju i Španjolsku. Na OI 1992. nastupio je pod zastavom Zajednice neovisnih država, odnosno bivših sovjetskih republika.

- Zaista mi je čast trenirati francusku reprezentaciju. To je nešto što sam želio više od svega jer Francuska ima fantastičnu generaciju igrača. Moj cilj s ovim igračima je sljedeći - osvojiti sve i ponovno dominirati. Jako sam polaskan što je moj profil privukao pozornost francuskog saveza i zaista ponosan što sam odabran za ovaj projekt, rekao je Dujšebajev.

Talant Dušebajev rođen je 2. lipnja 1968. u Frunzeu, današnjem Biškeku, u tadašnjem Sovjetskom Savezu. Zanimljivo, rukometom se počeo baviti relativno kasno, s 14 godina, nakon što je prethodno trenirao plivanje. Njegov izniman talent brzo je prepoznat pa je uskoro postao član slavnog CSKA iz Moskve. Osim za moskovski klub, na poziciji srednjeg vanjskog igrao je još u Cantabriji, Nettelstädt Lübbeckeu, Mindenu i Ciudad Realu.

Godine 1994. i 1996. prema IHF-u (Međunarodni rukometni savez) proglašen je za najboljeg igrača svijeta. Kao trener vodio je Ciudad Real s kojim je osvojio tri Lige prvaka, Atletico Madrid, Mađarsku, Poljsku te Kielce. Uz Francusku, vodit će u isto vrijeme i Kielce, poljski klub koji je osigurao osminu finala ovosezonske Lige prvaka. Njegovi sinovi Alex (33) i Daniel (28) vrsni su rukometaši i obojica igraju pod njegovim kormilom u Kielceu, a nedavno, prema pisanju Sportskih novosti, htio ih je dovesti Zagreb.