Šok u Francuskoj! PSG izletio iz kupa. Izbacio ga je gradski rival

Nogometaši Paris FC-a priredili su veliko iznenađenje porazivši PSG na Parku prinčeva sa 1-0 u susretu 16-ine finala francuskog Kupa. Odlučujući gol za prvu povijesnu pobjedu protiv velikog susjeda zabio je Jonathan Ikone u 74. minuti. Ikone je karijeru počeo upravo u PSG-u, međutim nije se uspio nametnuti pa je preselio u Montpellier. Igrao je i za Lille, Fiorentinu i Como.

Momčad Luisa Enriquea je dominirala utakmicom. Aktualni europski i francuski prvak je imao 70 posto posjeda lopte, domaćin je uputio 24 udarca prema suparničkim vratima, pri čemu sedam u okvir gola, međutim nisu uspjeli svladati raspoloženog Obeda Nkambadija.

Nakon sat vremena u igru su ušli i Nuno Mendes, Ousmane Dembele i Desirea Douea, ali bez uspjeha. Momčad Stephanea Gillija hrabro se držala u posljednjih petnaest minuta, a najbliže izjednačenju PSG je bio u 87. minuti, no Warren Zaire-Emery je pogodio je prečku.

Foto: Gonzalo Fuentes

Bio je to drugi pariški derbi u posljednjih osam dana. Početkom siječnja igrali su i u prvenstvu, a slavio je aktualni prvak sa 2-1. Trebalo je proći čak 36 godina kako bi PSG i Paris FC bili na suprotnim stranama.

Zanimljivo, nekoliko godina su bili isti klub. Paris Saint-Germain rezultat je spajanja Stade Saint-Germaina i Paris FC-a 1970. godine. No, Paris FC se odvojio nekoliko godina kasnije krenuvši svojim putem.

PSG je prve trofeje osvojio 1980-ih. Predvođeni igračima poput Safeta Sušića, Luisa Fernandeza i Dominiquea Rocheteaua, Parižani su osvojili dva uzastopna Kupa (1982, 1983), te svoj prvi naslov prvaka 1986. S druge strane Paris FC je prošao kroz desetljeća zaborava prije nego što je postao član Ligue 2. Klub su 2024. preuzeli obitelj Arnault i Red Bull, a ove sezone su se vratili u elitni razred francuskog nogometa.

Foto: Gonzalo Fuentes

Njihovi stadioni, Park prinčeva i Stade Jean-Bouin, udaljeni su tek jednom ulicom. To je gradski derbi na kojem su stadioni najbliži, udaljenost između njih je samo 22 metra.

"U Parizu ima mjesta za dva kluba, za dvije priče koje bi se mogle nadopunjavati," rekao je vlasnik Paris FC-a Antoine Arnault.

PSG je već najavio gradnju novog stadiona. Mjesecima su tragali za potencijalnom lokacijom za budući stadion, a izbor je pao na dvije pariške općine Massy i Poissy. Massy je općina u južnom predgrađu Pariza, dok je Poissy zapadno predgrađe Pariza.

Iz kluba, koji je u vlasništvu katarskog fonda QSI (Qatar Sports Investments), su poručili kako će uskoro analizirati obe lokacije kako bi donijeli konačnu odluku.

Foto: Gonzalo Fuentes

Ako PSG napusti središte grada, Paris FC bi bio jedini veliki klub koji bi ostao unutar granica grada i vjerojatni novi stanar Parka prinčeva.

Ranije su plasman u osminu finala izborili Monaco, Troyes, Amiens, Toulouse, Reims, Lorient, Strasbourg, Lens, Lyon, Nica, Montpellier, Rennes....

U posljednjem susretu 16-ine finala u utorak se sastaju Bayeux i Marseille.