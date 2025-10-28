ŠOK U ITALIJI Golman Intera usmrtio je čovjeka u kolicima

Talijanski nogomet potresla je vijest o tragičnoj prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao golman Intera Josep Martinez. Na putu prema klupskom trening centru, 27-godišnji nogometaš automobilom je naletio na 81-godišnjeg muškarca u invalidskim kolicima, koji je nažalost preminuo na mjestu događaja unatoč brzoj intervenciji hitnih službi.

Incident se dogodio oko 9.40 u mjestu Fenegrò, u provinciji Como, na cesti Via Bergamo, u blizini Interovog poznatog trening centra Appiano Gentile. Martinez, koji u klubu obnaša ulogu drugog golmana iza Yanna Sommera, upravljao je vozilom kada je došlo do kobnog sudara. Prema prvim informacijama koje prenose talijanski mediji poput La Gazzetta dello Sporta, čini se da je nesretni 81-godišnjak, koji se kretao u električnim invalidskim kolicima, doživio iznenadni zdravstveni problem.

Glavna hipoteza s kojom istražitelji trenutačno rade jest da je stariji muškarac pretrpio nagli medicinski incident, poput srčanog udara ili moždanog udara, neposredno prije samog udara. Zbog toga je, pretpostavlja se, izgubio kontrolu nad kolicima, naglo skrenuo i našao se izravno na putanji Martinezovog automobila. Ta iznenadna i nepredvidiva promjena smjera kretanja onemogućila je bilo kakvu reakciju i izbjegavanje tragičnog ishoda.

Očevici i izvori bliski istrazi navode da je Josep Martinez bio vidno potresen i u teškom stanju šoka nakon nesreće. Odmah se zaustavio kako bi pružio prvu pomoć unesrećenom te je pozvao hitne službe. Na mjesto događaja ubrzo su stigli timovi hitne pomoći i zračna ambulanta, no unatoč svim naporima, 81-godišnjaku nije bilo spasa. Martinez od početka u potpunosti surađuje s lokalnom policijom na rasvjetljavanju svih okolnosti. Kao znak poštovanja prema žrtvi i sućuti, Inter je otkazao najavljenu konferenciju za medije trenera Cristiana Chivua. Očekuje se službeno priopćenje kluba.