Šok u Kazahstanu: Nogometaš (19) se srušio na terenu i umro

Tragična vijest pogodila je kazahstanski nogometni svijet. Igrač njihove nogometne lige tragično je preminuo. Dias Tuleu (19) bio je igrač drugoligaša Khan Tengrija, a mladić se srušio na terenu za vrijeme utakmice.

U 65. minuti utakmice protiv Ekibastuza mladi Tuleu je istezao nogu i iznenada se srušio na teren. Mladić je izgubio svijest, a liječnička služba izašla je na teren i iznijela ga nosilima. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali mladiću nažalost nije bilo spasa te je tragično preminuo u cvijetu mladosti.

"Nogometni savez Kazahstana s dubokom tugom primio je vijest o smrti napadača Diasa Tuleua. Iako izrazito mlad, bio je poznat po svojoj strasti prema nogometu i velikom talentu. Njegov prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak. U ovim teškim trenucima dijelimo bol s njegovom obitelji, prijateljima i klubom", stoji u priopćenju Saveza.

Inače, Tuleu je pohađao akademiju Kairata iz Almatyja, kluba koji se ove sezone kvalificirao u Ligu prvaka gdje su ugostili i Real Madrid. U Khan Tengri stigao je prije dvije sezone, a igrao je na ofenzivnim pozicijama. Za Khan Tengri nastupio je 47 puta i zabio tri gola.