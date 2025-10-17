Obavijesti

Sport

Komentari 0
TRAGIČNA SMRT

Šok u Kazahstanu: Nogometaš (19) se srušio na terenu i umro

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Šok u Kazahstanu: Nogometaš (19) se srušio na terenu i umro
Foto: dailysports

Kazahstanski nogometni svijet zavijen je u crno. Mladi napadač Khan Tengrija, Dias Tuleu tragično je preminuo za vrijeme utakmice

Tragična vijest pogodila je kazahstanski nogometni svijet. Igrač njihove nogometne lige tragično je preminuo. Dias Tuleu (19) bio je igrač drugoligaša Khan Tengrija, a mladić se srušio na terenu za vrijeme utakmice.

U 65. minuti utakmice protiv Ekibastuza mladi Tuleu je istezao nogu i iznenada se srušio na teren. Mladić je izgubio svijest, a liječnička služba izašla je na teren i iznijela ga nosilima. Liječnici su ga pokušali reanimirati, ali mladiću nažalost nije bilo spasa te je tragično preminuo u cvijetu mladosti.

 "Nogometni savez Kazahstana s dubokom tugom primio je vijest o smrti napadača Diasa Tuleua. Iako izrazito mlad, bio je poznat po svojoj strasti prema nogometu i velikom talentu. Njegov prerani odlazak je nenadoknadiv gubitak. U ovim teškim trenucima dijelimo bol s njegovom obitelji, prijateljima i klubom", stoji u priopćenju Saveza.

Inače, Tuleu je pohađao akademiju Kairata iz Almatyja, kluba koji se ove sezone kvalificirao u Ligu prvaka gdje su ugostili i Real Madrid. U Khan Tengri stigao je prije dvije sezone, a igrao je na ofenzivnim pozicijama. Za Khan Tengri nastupio je 47 puta i zabio tri gola. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari
HTIO GA JE I DINAMO

FOTO Nekad ljepotica Slavonije sad stoji kao spomenik prijevari

Kamen Ingrad: od europskih noći do propasti! Veliki stadion u Velikoj, simbol pohlepe i lažnih snova, danas je samo sjena nekad moćnog kluba. Gazdin pad u zatvor ostavio je gorak okus
FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša
K'O JAJE JAJETU

FOTO Ronaldo, jesi to ti? Ovo su najčudniji spomenici sportaša

Đokovićev spomenik samo je jedan u nizu onih sportskim facama koji, najblaže rečeno, ne nalikuju originalima. Tim smo se povodom prisjetili nekih 'sjajnih' statua
'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'
U KREVETU SA ZVIJEZDOM

'Vodili smo ljubav po deset puta tjedno. Zato je bio i ozlijeđen...'

Veza između Kevina Princea Boatenga i Melisse Satte bila je jedna od najpraćenijih u svijetu sporta. Više puta su prekidali i mirili se, a rastali su se u prosincu 2020. Priznala je jednom prilikom da s Boatengom vodi ljubav do 10 puta tjedno, ali ne smatra se nimfomankom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025