Obavijesti

Sport

Komentari 2
KOSTJUK IZNENADILA

Šok u Parizu! S Roland Garrosa ispala je višestruka osvajačica

Piše HINA,
Čitanje članka: 5 min
Šok u Parizu! S Roland Garrosa ispala je višestruka osvajačica
Foto: Stephane Mahe

Iga Swiatek ispala je u osmini finala Roland Garrosa od Marte Kostjuk. Ukrajinki je ovo prvi prolaz u četvrtfinale Grand Slama u Parizu

Admiral

Treća tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek, koja je četiri puta osvajala Roland Garros, u nedjelju je u osmini finala ispala od Ukrajinke Marte Kostyuk (WTA-15.) u dva seta rezultatom 7-5, 6-1.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Australian Open
58
Foto: instagram

Ukrajinka je pobjedom nad Poljakinjom za sat i 39 minuta, prvi put stigla do četvrtfinala u Parizu i ostaje neporažena na zemljanoj podlozi 2026. godine.

Iga Swiatek se ovim porazom priključila prvom tenisaču svijeta Janniku Sinneru, 24-strukom osvajaču Grand Slam naslova Novaku Đokoviću i braniteljici naslova Coco Gauff koji su u posljednja tri dana završili svoj nastup u Parizu. Tako prva tenisačica svijeta Arinu Sabalenka ostaje favoritkinja za osvajanje svoje prve titule na Roland Garrosu.

French Open
Foto: Stephane Mahe

Pobjednica turnira u Rouenu i Madridu u sljedećem će kolu igrati protiv bolje iz susreta između sedme nositeljice Ukrajinke Eline Svitoline i jedanaeste nositeljice Švicarke Belinde Benčić.

U drugom susretu osmine finala 36-godišnja Rumunjka Sorana Cirstea je svladala Kineskinju Wang Xinyu sa 6-3 7-6(4) i plasirala se u četvrtfinale Grand Slama tek treći put u karijeri i prvi put nakon 17 godina u četvrtfinale Roland Garrosa.

French Open
Foto: Stephane Mahe

Cirstea je odlučila povući se na kraju sezone, ali je u najboljoj formi nakon što je ranije ovog mjeseca postala najstarija igračica koja se plasirala među 20 najboljih.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...
SRETNO, MLADENCI!

FOTO Procurili su novi kadrovi s vjenčanja 'vatrenog' stopera! A sad na pripreme za Mundijal...

Nikolina Perković i Martin Erlić vjenčali su se u crkvi svetog Šime u Zadru. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke. Nakon vjenčanja će se pridružiti Daliću i ostatku reprezentacije
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima muža, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je bio u braku s bivšom Playboyevom zečicom pa je otkrio da je homoseksualac
UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: 'City hitno mora odlučiti što s Gvardiolom'

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026