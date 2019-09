Bišćan podnio ostavku u Rijeci! 'Nikada ništa nije bilo dovoljno'

Igor Bišćan podnio je ostavku na mjestu trenera Rijeke! Odluku je potvrdio na press konferenciji nakon visoke pobjede 3-0 protiv Istre na Aldo Drosini.

- Što se tiče utakmice vrlo kratko. Mislim da je reakcija i igra mojih igrača najbolji odgovor na sve medijske natpise. I komentarima da sam ja ekipi, i ekipa meni, okrenuo leđa. Hvala im na tome, hvala im na svemu što su napravili za mene. Pretpostavljam da već znate da je ovo bila moja zadnja utakmica na klupi Rijeke - rekao je sad već bivši trener Rijeke pa nastavio:

- Jednostavno, u jednom trenutku čovjek se zasiti nekih stvari i shvati da je sreću bolje potražiti negdje drugdje. Nisu to bili najnormalniji uvjeti za rad, a mi smo se svejedno trudili, dali sve od sebe i ponašali smo se korektno te uspjevali uz najveću podršku i pomoć naših igrača napraviti ozbiljne stvari. Ni to nije bilo dovoljno. Ništa nije bilo dovoljno. Jednostavno, u toj situaciji klub ne možemo funkcionirati normalno, stalno se vraćamo u negativu kada je rezultat imperativ kako bi ispunjavali ambicije koje su visoke. A vremena su se promijenila od onda kada je Rijeka mogla kupovati beka za jednu utakmicu. Sada je to drugačije.

- Moramo svi biti jedno, to smo bili, i na kraju krajeva, odlučio sam da netko tu mora presjeći. Želim zahvaliti svima koji su nas podržavali, zahvaljujem se predsjedniku, suradnicima, igračima, želim svima sreću u klubu. Želim da dobiju nekoga kome je stalo koliko je i meni stalo do kluba.

Ova vijest vrtjela se novinarskim kuloarima prije utakmice protiv Istre, a potvrda je nakon pobjede 3-0 stigla i od samog kluba.

- Igor Bišćan više nije trener Rijeke. HNK Rijeka Igoru Bišćanu želi puno uspjeha u nastavku karijere - stoji u objavi NK Rijeke na Facebooku.

Rijeka je ove sezone bila na korak od Europske lige. Belgijski Gent ipak je bio prejak te su se Riječani okrenuli HNL-u. Dugo su se borili s brojnim izostancima, a onda je treneru Bišćanu stigao kasni poklon i u posljednjem danu prijelaznog roka dobio je veliko pojačanje u liku Franka Andrijaševića.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Bio je nezadovoljan kadrom, smatrao je da njegovom sastavu fali kvalitete, a predsjednik Mišković je mislio kako ga je 'umirio' dovođenjem Andrijaševića. No čini se da je bilo kasno.

Bišćan se već prije utakmice oprostio s igračima i rekao im da odlazi, a kako piše Novi list, neće dugo biti bez posla. Bišćan bi navodno trebao sjesti na izborničku stolicu hrvatske U-21 reprezentacije, a novi trener Rijeke trebao bi postati slovenski stručnjak Simon Rožman koji je vodio Celje i Domžale.

Foto: TT NEWS AGENCY/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Nakon što je Nenad Gračan dobio otkaz nakon poraza mlade reprezentacije od Škotske, kao njegov mogući nasljednik spominjao se upravo Bišćan, no predsjednik Rijeke Damir Mišković sasjekao je u korijene bilo kakve mogućnosti i potvrdio da Bišćan ostaje u Rijeci. No čini se da se s vremenom smekšao i odlučio pustiti Bišćana.

On je u Rijeku stigao u listopadu 2018. godine nakon što je Matjaž Kek podnio ostavku. U HNL-u je osvojio drugo mjesto, iza Dinama, a klubu je donio naslov Kupa nakon što su u finalu pobijedili Dinama.

Ove sezone nalaze se na trećem mjestu iza Dinama i Hajduka, a Bišćan je klub napustio pobjedom nakon trijumfa nad Istrom, što se kasnije ispostavilo da je to bila i njegova posljednja utakmica na klupi.