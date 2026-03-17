Šok u Sloveniji! Zajc opet odbio reprezentaciju: 'Bol koju osjeća je prevelika. Sam je to odlučio'

Piše Luka Tunjić
Šok u Sloveniji! Zajc opet odbio reprezentaciju: 'Bol koju osjeća je prevelika. Sam je to odlučio'
Matjaž Kek napustio je izborničku fotelju krajem prošle godine. Upravo je bivši trener Rijeke izostavio Zajca s popisa za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj, što je razočaralo dinamovca

Admiral

Miha Zajc bi bio na popisu da nije donio takvu odluku, poručio je slovenski izbornik Boštjan Cesar nakon što je objavio popis reprezentativaca za nadolazeće prijateljske utakmice protiv Mađarske i Crne Gore. Na tom popisu nema 31-godišnjeg veznjaka Dinama, koji je ove sezone u sjajnoj formi.

Zajc je ove sezone zabio sedam golova uz osam asistencija u svim natjecanjima. Nametnuo se kao jedan od najboljih igrača Dinama i HNL-a, a u reprezentaciji nije stranac. U dresu Slovenije odigrao je 39 utakmica i zabio osam golova, ali posljednji je put nastupio još u studenom 2023. godine.

Podsjetimo, Matjaž Kek napustio je izborničku fotelju krajem prošle godine. Upravo je bivši trener Rijeke izostavio Zajca s popisa za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj, što je razočaralo dinamovca, koji je tada bio igrač turskog Fenerbahčea. Štoviše, Zajc je poručio kako više neće nastupati za Sloveniju dok je Kek izbornik.

Ipak, mnogi su se u Sloveniji zapitali hoće li Kekov odlazak potaknuti dinamovca na povratak u reprezentaciju. Novi izbornik Cesar htio ga je uvrstiti na popis, ali Zajc mu je "zatvorio vrata".

SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Mogu reći da smo održali vrlo ugodan sastanak. No, bol koju osjeća zbog Europskog prvenstva je prevelika. Sam je odlučio da više neće biti dio reprezentacije, tako da je s moje strane ta priča završena. Ipak, da nije donio takvu odluku, bio bi na popisu. Želio sam ga i zato sam i išao na sastanak s njim - poručio je slovenski izbornik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 1
