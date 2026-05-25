Šok u Španjolskoj: 'Furia' prvi put na SP bez ijednog realovca

Izbornik Španjolske Luis de la Fuente objavio je konačni popis od 26 igrača za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a odjeknut će da se na njemu, po prvi put u povijesti, ne nalazi nijedan igrač Real Madrida. Ova šokantna odluka označava kraj jedne nevjerojatne tradicije i otvara novo poglavlje za španjolsku "furiju".

Ovaj presedan prekida niz koji je trajao od prvog nastupa Španjolske na Mundijalu u Italiji 1934. godine. U svakom od 16 svjetskih prvenstava na kojima je sudjelovala, Španjolska je u redovima imala barem jednog predstavnika "kraljevskog kluba". Najmanji broj madridista zabilježen je na prvenstvu u Brazilu 1950., kada je veznjak Luis Molowny bio jedini igrač Reala. Odlukom izbornika De la Fuentea taj je povijesni niz prekinut.

Rizik da se ovaj scenarij dogodi bio je prisutan mjesecima, a nada Realovih navijača do posljednjeg se trenutka oslanjala na mladog braniča Deana Huijsena. On je bio jedina realna opcija za nastavak tradicije, pogotovo nakon što je veteran Dani Carvajal otpao i s preliminarnog popisa.

Carvajal, jedan od kapetana sa slavljeničkog Eura 2024., ove je sezone imao golemih problema s ozljedama, od problema s mišićima pa sve do loma nožnog prsta, što mu je onemogućilo borbu za mjesto za Sjevernu Ameriku. Iako su se na širem popisu našli i Fran García te Gonzalo García, njihova je uloga bila zamišljena tek kao rezerva. Konačnu odluku donio je De la Fuente izostavivši Huijsena i time zapečatio sudbinu Realovog niza.

Dok u Madridu vlada nevjerica, u Barceloni imaju razloga za zadovoljstvo. Katalonski div postao je okosnica reprezentacije s čak osam svojih igrača na popisu, uključujući mlade zvijezde poput Laminea Yamala, Paua Cubarsíja i Pedrija. Ovim raspletom Barcelona ostaje jedini klub koji je imao barem jednog predstavnika u svakom španjolskom nastupu na svjetskim prvenstvima.

Golmani: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcelona) 

Braniči: Marc Cucurella (Chelsea), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen), Pau Cubarsí (Barcelona), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Marc Pubill (Atlético Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Veznjaci: Pedri (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG), Martín Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Álex Baena (Atlético Madrid), Mikel Merino (Spain)

Napadači: Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yéremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna), Lamine Yamal (Barcelona)

