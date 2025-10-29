Šok za Alcaraza! Izletio s turnira i dozvolio Sinneru šansu za br. 1

Carlos Alcaraz (22) doživio je neočekivani udarac na Paris Mastersu. Poraz od Britanca Camerona Norrieja u drugom kolu ne samo da je prekinuo njegov impresivan niz pobjeda, već je i širom otvorio vrata njegovom najvećem rivalu, Janniku Sinneru, za povratak na prestižno prvo mjesto ATP ljestvice.

Španjolac je u Pariz stigao pun samopouzdanja, s osam osvojenih titula u sezoni i jasnom namjerom da dominira. Ipak, francuska prijestolnica još se jednom pokazala kao njegova enigma. Ljevoruki Britanac Cameron Norrie, inače 31. igrač svijeta, nadigrao ga je rezultatom 4-6, 6-3, 6-4, ostavivši Alcaraza u potpunoj nevjerici.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

- Došao sam ovdje stvarno dobro. S puno energije, misleći da mogu ostvariti dobar rezultat jer sam igrao odličan tenis - izjavio je Alcaraz nakon meča. Za razliku od prijašnjih godina kada bi na kraju sezone osjećao umor, ove godine se osjećao sjajno.

- Preskočio sam Šangaj, odmorio se i napunio baterije. Ne znam što se ovdje dogodilo. Ovo je turnir na kojem mi je teško igrati dobro, ali shvatit ću zašto i sigurno ću jednom ovdje zaigrati sjajno.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Njegovu zbunjenost potkrepljuje i statistika – čak 54 neprisiljene pogreške pokazatelj su da je to bio jedan od njegovih najlošijih mečeva sezone, kako je i sam priznao.

Frustracija i zagonetka sporih terena

Tijekom meča, Alcaraz je bio vidno frustriran. U jednom je trenutku svom treneru Juanu Carlosu Ferrerru dobacio: "Radim sve pogrešno!", a žalio se i na uvjete, usporedivši sporu podlogu dvorane s zemljanom. "Ovo je zemlja, gore je od Monte Carla", čulo se s terena.

Ironično, prije početka turnira, Alcaraz je izjavio kako mu odgovaraju upravo sporiji tereni jer omogućuju duže izmjene i "pravi tenis". Nakon poraza, priznao je da je primijenio "pogrešnu strategiju za ovu vrstu sporog terena" te da "ni u jednom trenutku nije dobro osjećao lopticu".

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Za Norrieja, ovo je bila "najveća pobjeda u karijeri", prva protiv svjetskog broja jedan, što je s oduševljenjem potvrdio nakon meča.

Sinneru otvorena vrata prema vrhu

Alcarazov kiks došao je kao naručen za Jannika Sinnera. Talijan sada kontrolira vlastitu sudbinu, osvoji li naslov na pariškom Mastersu, neizbježno će se vratiti na prvo mjesto svjetske ljestvice.

Ovaj poraz zakomplicirao je i borbu za prestižnu titulu najboljeg igrača na kraju godine. Ako Sinner osvoji Pariz i kasnije obrani naslov na Nitto ATP Finalu u Torinu, Alcaraz će se naći pod velikim pritiskom da i sam ostvari zapažen rezultat na završnom turniru kako bi zadržao tron.

Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Pariška zagonetka za Alcaraza ostaje neriješena, no jedno je sigurno, završnica teniske sezone bit će dramatičnija no ikad. Španjolac sada okreće pogled prema Torinu, gdje će tražiti iskupljenje i priliku da potvrdi zašto je, unatoč ovom posrtaju, i dalje čovjek kojeg svi žele pobijediti.