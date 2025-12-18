Obavijesti

ZBOG RASKIDA UGOVORA

Šok za Baturinu: Bivši agent je tužio njega i oca, želi milijune

Šok za Baturinu: Bivši agent je tužio njega i oca, želi milijune
Zagreb: Dinamo i Varaždin sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Kako piše Nacional, agent koji je zastupao Martina Baturinu, Dario Zahora, smatra da je raskid ugovora bio nepošten pa je tužio obitelj Baturina za nekoliko milijuna eura

Bivši menadžer Martina Baturine, Dario Zahora, podnio je je tužbu protiv Mate i Martina Baturine pred Općinskim sudom u Zagrebu. Od njih traži 3,7 milijuna eura odštete zbog prekida suradnje, piše u novom tiskanom izdanju tjednika Nacional. Podsjetimo, Zahora je već uzeo veliki novac na sudu jer je Županijski sud u Varaždinu presudio u njegovu korist te mu Nogometni klub Osijek mora isplatiti milijun i pol eura.

Skender o prodaji Baturine 01:02
Skender o prodaji Baturine | Video: Borna Škof/24sata

Zahora, bivši igrač Dinama koji već dugi niz godina radi kao agent, tužbu protiv Baturine i njegovog oca podnio je u svibnju ove godine. Martin je iz Dinama otišao u Como za vrijeme ljetnog prijelaznog roka, a prije toga je obitelj Baturina prekinula suradnju sa Zahorom te ga od tada on više nije zastupao. Zahora smatra da je prevaren i traži odštetu te dovodi u pitanje način na koji su Baturina i njegova obitelj sve to izveli.

U ugovoru koji su imali Zahora i Baturina pisalo je da agent ima eksluzivno pravo dogovarati svaki profesionalni ugovor igrača te stoji da je imao obvezu brinuti se o njegovoj sportskoj karijeri. S druge strane, Baturina se obvezao da će Zahori davati 10 posto od svojih neto primanja svaki mjesec. Uz to, u jednom dijelu ugovora pisalo je da će se na Zahoru, kao ulagača, prenijeti ukupni prihod od prava na korištenje Martinova imena i lika u komercijalne svrhe. 

Baturina je raskinuo taj ugovor i malo kasnije je prodan u Como.

