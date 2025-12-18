Šok za Baturinu: Bivši agent je tužio njega i oca, želi milijune

Bivši menadžer Martina Baturine, Dario Zahora, podnio je je tužbu protiv Mate i Martina Baturine pred Općinskim sudom u Zagrebu. Od njih traži 3,7 milijuna eura odštete zbog prekida suradnje, piše u novom tiskanom izdanju tjednika Nacional. Podsjetimo, Zahora je već uzeo veliki novac na sudu jer je Županijski sud u Varaždinu presudio u njegovu korist te mu Nogometni klub Osijek mora isplatiti milijun i pol eura.

Pokretanje videa... 01:02 Skender o prodaji Baturine | Video: Borna Škof/24sata

Zahora, bivši igrač Dinama koji već dugi niz godina radi kao agent, tužbu protiv Baturine i njegovog oca podnio je u svibnju ove godine. Martin je iz Dinama otišao u Como za vrijeme ljetnog prijelaznog roka, a prije toga je obitelj Baturina prekinula suradnju sa Zahorom te ga od tada on više nije zastupao. Zahora smatra da je prevaren i traži odštetu te dovodi u pitanje način na koji su Baturina i njegova obitelj sve to izveli.

U ugovoru koji su imali Zahora i Baturina pisalo je da agent ima eksluzivno pravo dogovarati svaki profesionalni ugovor igrača te stoji da je imao obvezu brinuti se o njegovoj sportskoj karijeri. S druge strane, Baturina se obvezao da će Zahori davati 10 posto od svojih neto primanja svaki mjesec. Uz to, u jednom dijelu ugovora pisalo je da će se na Zahoru, kao ulagača, prenijeti ukupni prihod od prava na korištenje Martinova imena i lika u komercijalne svrhe.

Baturina je raskinuo taj ugovor i malo kasnije je prodan u Como.