ZBOG DOPINGA

Šok za poznatog sprintera: Suspendirali ga na četiri godine

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Osim srebra iz Budimpešte otprije dvije godine, Knighton ima i broncu sa SP-a u Eugeneu 2022. također na 200 metara, dok je lani na Olimpijskim igrama u Parizu bio četvrti

Američki sprinter, 21-godišnji Erriyon Knighton, osvajač srebrne medalje na 200 metara na zadnjem svjetskom atletskom prvenstvu u Budimpešti prije dvije godine, kažnjen je s četiri godine zabrane nastupa zbog kršenja antidopinških pravila, objavila je Međunarodna antidopinška agencija (WADA).

Knighton je bio pozitivan na anabolički steroid epitrenbolon u svibnju prošle godine te ga je Američka antidopinška agencija (USADA) odmah suspendirala, ali ga je kasnije i oslobodila s obrazloženjem kako sam sportaš nije snosio nikakvu krivnju s uporabom zabranjene supstance jer ju je unio u organizam konzumacijom jela od volovskog repa. Inače, trenbolon se u SAD-u legalno koristi kao sredstvo za rast stoke.

Na takvu odluku su Međunarodni atletski savez (WA) i WADA podnijeli zajedničku žalbu koja je prihvaćena nakon što se pokazalo kako nema dokaza da je zabranjena supstanca u Knightonov organizam ušla na opisani način.

Osim srebra iz Budimpešte otprije dvije godine, Knighton ima i broncu sa SP-a u Eugeneu 2022. također na 200 metara, dok je lani na Olimpijskim igrama u Parizu bio četvrti.

