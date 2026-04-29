Šok za PSG: Jako važan igrač propušta uzvrat protiv Bayerna

Piše Jakov Drobnjak,
Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

PSG slavio u golijadi protiv Bayerna 5-4, ali Hakimi propušta uzvrat zbog ozljede! Parižani bez ključnog igrača u Münchenu, Enrique mora smisliti novi plan

PSG i Bayern odigrali su jednu od najnevjerojatnijih utakmica u povijesti Lige prvaka. Golovi su padali kao na traci, onaj tko se ustao po osvježenje propustio je gol i takav atomski nogomet dugo nije viđen na najvećoj sceni. Parižani us na kraju slavili 5-4, a cijela nogometna javnost sada očekuje uzvrat u Münchenu za tjedan dana. Ipak, za PSG je stigla jedan loša vijest.

UEFA Champions League - Semi Final - First Leg - Paris St Germain v Bayern Munich
Kako javljaju insajderi, Achraf Hakimi propušta uzvrat u Njemačkoj. Marokanac se ozlijedio na Parku prinčeva u 89. minuti. Nakon duela s Konradom Leimerom ostao je ležati na travnjaku i primio se za desno bedro. Po izrazu lica vidjelo se da nešto nije u redu, ali nije mogao napustiti igru jer je PSG iskoristio sve zamjene. Kako se navodi, Hakimi je obavio preglede dan nakon utakmice i situacija nije dobra.

Pretragama je utvrđeno da se ne radi o grčevima, već o manjoj ozljedi i zato neće biti na uzvratu. Ozljeda nije velika i trebao bi se oporaviti do finala Lige prvaka, ako PSG do tamo dođe. Problem za PSG je što nema adekvatnu zamjenu za desnog beka te će Luis Enrique morati "kemijati". Tako bi na bekovskoj poziciji mogao zaigrati Warren Zaïre-Emery koji se već snalazio na tom mjestu.

Hakimi je jedan od najvažnijih igrača PSG-a, njegov doprinos u napadu je sjajan i bit će teško Parižanima u uzvratu bez njega. Vjerojatno će liječnička služba pokušati osposobiti Marokanca, ali prognoze su da ga nema pa će se cijela momčad morati prilagoditi.

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i satnica svih utakmica. Kad igra Hrvatska?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve počinje 11. lipnja, a finale je 19. srpnja

