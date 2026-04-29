Šok za PSG: Jako važan igrač propušta uzvrat protiv Bayerna

PSG i Bayern odigrali su jednu od najnevjerojatnijih utakmica u povijesti Lige prvaka. Golovi su padali kao na traci, onaj tko se ustao po osvježenje propustio je gol i takav atomski nogomet dugo nije viđen na najvećoj sceni. Parižani us na kraju slavili 5-4, a cijela nogometna javnost sada očekuje uzvrat u Münchenu za tjedan dana. Ipak, za PSG je stigla jedan loša vijest.

Kako javljaju insajderi, Achraf Hakimi propušta uzvrat u Njemačkoj. Marokanac se ozlijedio na Parku prinčeva u 89. minuti. Nakon duela s Konradom Leimerom ostao je ležati na travnjaku i primio se za desno bedro. Po izrazu lica vidjelo se da nešto nije u redu, ali nije mogao napustiti igru jer je PSG iskoristio sve zamjene. Kako se navodi, Hakimi je obavio preglede dan nakon utakmice i situacija nije dobra.

Pretragama je utvrđeno da se ne radi o grčevima, već o manjoj ozljedi i zato neće biti na uzvratu. Ozljeda nije velika i trebao bi se oporaviti do finala Lige prvaka, ako PSG do tamo dođe. Problem za PSG je što nema adekvatnu zamjenu za desnog beka te će Luis Enrique morati "kemijati". Tako bi na bekovskoj poziciji mogao zaigrati Warren Zaïre-Emery koji se već snalazio na tom mjestu.

Hakimi je jedan od najvažnijih igrača PSG-a, njegov doprinos u napadu je sjajan i bit će teško Parižanima u uzvratu bez njega. Vjerojatno će liječnička služba pokušati osposobiti Marokanca, ali prognoze su da ga nema pa će se cijela momčad morati prilagoditi.