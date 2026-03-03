Obavijesti

Komentari 4
ZBOG OZLJEDE

Šok za Real i Brazil! Zvijezda će propustiti sezonu i Mundijal...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Nekoliko minuta nakon što je ušao, nezgodno je pao blizu aut-linije te mu je nastradalo koljeno. Nastavio je utakmicu, a na samom kraju vidjelo se kako se drži za desno koljeno. Pregledi su potvrdili užasne vijesti

Admiral

Real Madrid šokantno je izgubio od Getafea 1-0 u 26. kolu španjolskog prvenstva. Sjajan gol Satriana utišao je Santiago Bernabeu i obradovao Barcelonu koja je pobjegla na četiri boda prednosti. Problem za "kraljeve" nije samo poraz. Franco Mastantuono dobio je crveni karton zbog rasprave sa sucem, a dan nakon utakmice stiglo je još loših vijesti. Ozlijedio se Brazilac Rodrygo (25).

LaLiga - Real Madrid v Getafe
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS

On je u igru ušao u 54. minuti, ali se mučio s obranom Getafea i nikako nije mogao probiti svoj bok. Nekoliko minuta nakon što je ušao, nezgodno je pao blizu aut-linije te mu je nastradalo koljeno. Nastavio je utakmicu, a na samom kraju vidjelo se kako se drži za desno koljeno. Pregledan je u svlačionici, ali je dogovor bio da se pregledi nastave ujutro. Sada su obavljeni, a rezultati su pokazali ono najgore.

Rodrygo je potrgao prednji križni ligament te propušta i cijelu sezonu i Svjetsko prvenstvo, javlja španjolska Marca. Nevjerojatan peh za Real i Brazilsku reprezentaciju koji ostaju bez sjajnog igrača. Rodrygo je vjerojatno i najviše slomljen jer propušta zaigrati za svoju zemlju na najvećoj svjetskoj pozornici. 

Real je tako za gostovanje kod Celte u Vigu ima samo dvojicu napadača, a to su Vinicius i Gonzalo Garcia. Rodrygo je gotov za sezonu, Mbappéa je i dalje ozlijeđen, a Mastantuono ima crveni karton. Da problemi budu veći, nema ni Judea Bellinghama te Edera Militaa. Veliki problemi za Real koji nikako da se riješi ozljeda i da pronađe punu formu. Podsjetimo, u osmini finala Lige prvaka igra protiv Manchester Cityja.

