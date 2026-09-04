Betis se pobrinuo za iznenađenje u prvoj utakmici četvrtog kola La Lige. S 1-0 je pao Real Madrid u Andaluziji
ŠOK ZA REAL Mourinhov prvi poraz nakon povratka na klupu! Mbappe i VAR opekli 'kraljeve'
Nakon tri startne pobjede u četvrtom kolu španjolske La Lige nogometaši madridskog Reala su upisali prvi poraz, Betis je na domaćem terenu slavio s 1-0. Real je ostao na devet bodova te je petu sezonu u nizu ostao bez pobjede na gostovanju kod Betisa koji sada također ima tri pobjede i jedan poraz.
U prvom poluvremenu su se nizale prilike na obje strane, s tim da je konkretniji bio Real. Najbliže su gosti golu bili kada je Vinicius Junior pogodio okvir vrata, kao i kod prilike Mbappea kada je domaća obrana blokirala siguran gol. Najbolje trenutke pogledajte OVDJE.
Bio je Real bolji i u nastavku susreta, ali je za svoje promašaje kažnjen u 81. minuti. Nakon kornera je upućen udarac prema gostujućim vratima. Golman Courtois je dobro reagirao i odbio loptu, ali je na nju prvi natrčao Parrott i pospremio je u mrežu za 1-0 Betisa.
Do kraja su Madriđani svim snagama tražili bijeg iz poraza. Napadali su, Mbappe je pogodio vratnicu, dok je Espi atraktivno u 87. pogodio domaću mrežu za 1-1. No, pogodak je poništen zbog zaleđa Vinicius Juniora.
U 94. minuti je Real dobio šansu iz penala izjednačiti, ali niti to nije uspio. Udarac Mbappea je obranio domaći vratar Valles za veliko domaće slavlje ovog petka.
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