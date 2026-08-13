VIDEO Šok za Rijeku, a zatim ih je Lasickas odveo u 4. pretkolo

Završio je uzvratni susret 3. pretkola Konfrencijske lige između Ilvesa i Rijeke. Riječani su remizirali 1-1 i tako obranili prednost iz prvog susreta od 1-0.

U 64. minuti šok za Rijeku! Ilves je poveo 1-0. Riječani su izgubili loptu u napadu i Finci su odjurili u munjevitu kontru. Hytonen je poslao Barca po ćevape, ušao u šesnaesterac pa na drugoj strani proigrao Baranova koji je krasno pogodio donji desni kut.

Njegov pogodak možete pogledati OVDJE.

No, u 70. minuti Rijeka je izjednačila na 1-1, zabio je Lasickas. Devetku se otvorila autocesta na lijevoj strani, došao je do ruba šesnaesterca i opalio u donji desni kut. Krkalić je to opet obranio, ali odbio je loptu točno na nogu Lasickasa koji ju je pospremio silovito u rašlje za 1-1, ukupnih 2-1 za Rijeku i dvomeč protiv Midtjyllanda.

Njegov gol možete pogledati OVDJE.