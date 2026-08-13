Obavijesti

Sport

Komentari 1
KONFRENCIJSKA LIGA

VIDEO Šok za Rijeku, a zatim ih je Lasickas odveo u 4. pretkolo

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Šok za Rijeku, a zatim ih je Lasickas odveo u 4. pretkolo
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

ILVES - RIJEKA 1-1 U Tampereu je završilo 1-1 i Riječani su osigurali prolazak u 4. pretkolo Konfrencijske lige. Gol vrijedan prolaska zabio je Justas Lasickas

Admiral

Završio je uzvratni susret 3. pretkola Konfrencijske lige između Ilvesa i Rijeke. Riječani su remizirali 1-1 i tako obranili prednost iz prvog susreta od 1-0. 

U 64. minuti šok za Rijeku! Ilves je poveo 1-0.  Riječani su izgubili loptu u napadu i Finci su odjurili u munjevitu kontru. Hytonen je poslao Barca po ćevape, ušao u šesnaesterac pa na drugoj strani proigrao Baranova koji je krasno pogodio donji desni kut.

Njegov pogodak možete pogledati OVDJE

No, u 70. minuti Rijeka je izjednačila na 1-1, zabio je Lasickas. Devetku se otvorila autocesta na lijevoj strani, došao je do ruba šesnaesterca i opalio u donji desni kut. Krkalić je to opet obranio, ali odbio je loptu točno na nogu Lasickasa koji ju je pospremio silovito u rašlje za 1-1, ukupnih 2-1 za Rijeku i dvomeč protiv Midtjyllanda.

Njegov gol možete pogledati OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo dovodi golmana, Chelsea je postavio ultimatum zvijezdi koja želi ići!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu
MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!
POGLEDAJTE GALERIJU

MANDŽIN LUKSUZ Zavirite u vilu na Braču: Jedno noćenje stoji skoro kao prosječna HR plaća!

Mario Mandžukić, bivši nogometni as, prešao je u luksuzni turizam. Njegova vila na Braču sinonim je za ekskluzivan odmor, no cijene su vrtoglave, prava sitnica za one s dubokim džepom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026