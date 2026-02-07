Zlato je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem, a Prevc je osvojila srebrnu medalju. Brončana medalja otišla je u ruke Japanke
Šok za Slovence! Slovenki Niki Prevc 'za dlaku' izmaknulo zlato
Slovenka Nika Prevc, sestra svjetskog prvaka Domena, bila je jedna od favorita za osvajanje zlatne medalje na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Međutim, zlato je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem, a Prevc je osvojila srebrnu medalju. Brončana medalja otišla je u ruke Japanke Nozomi Maruyame.
Iako je Prevc u petak na treningu uoči natjecanja skočila nevjerojatnih 108 metara, sada je skočila čak deset metara kraće i ostala bez najsjajnije medalje. Kod doskoka je napravila grešku i izgubila bodove, ali je u drugoj rundi bila je bolja s 99.5 metara. Međutim, Norvežanka izdržala te je s ukupno 267.3 bodova, 1.1 više od Slovenke, osvojila zlato.
Nika Prevc je inače postavila rekord 14. ožujka 2025. u norveškom Vikersundu. Samo dan uoči svog dvadesetog rođendana, Nika je letom od 236 metara postavila novi ženski svjetski rekord. Uz to, na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu 2025. postala je dvostruka svjetska prvakinja, osvojivši zlato i na maloj i na velikoj skakaonici.
