ODLUČIVAO SAMO BOD

Šok za Slovence! Slovenki Niki Prevc 'za dlaku' izmaknulo zlato

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Šok za Slovence! Slovenki Niki Prevc 'za dlaku' izmaknulo zlato
Zlato je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem, a Prevc je osvojila srebrnu medalju. Brončana medalja otišla je u ruke Japanke

Slovenka Nika Prevc, sestra svjetskog prvaka Domena, bila je jedna od favorita za osvajanje zlatne medalje na maloj skakaonici na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Međutim, zlato je osvojila Norvežanka Anna Odine Stroem, a Prevc je osvojila srebrnu medalju. Brončana medalja otišla je u ruke Japanke Nozomi Maruyame

Ski Jumping - Women's Normal Hill Individual Victory Ceremony
Iako je Prevc u petak na treningu uoči natjecanja skočila nevjerojatnih 108 metara, sada je skočila čak deset metara kraće i ostala bez najsjajnije medalje. Kod doskoka je napravila grešku i izgubila bodove, ali je u drugoj rundi bila je bolja s 99.5 metara. Međutim, Norvežanka izdržala te je s ukupno 267.3 bodova, 1.1 više od Slovenke, osvojila zlato.

Nika Prevc je inače postavila rekord 14. ožujka 2025. u norveškom Vikersundu. Samo dan uoči svog dvadesetog rođendana, Nika je letom od 236 metara postavila novi ženski svjetski rekord. Uz to, na Svjetskom prvenstvu u Trondheimu 2025. postala je dvostruka svjetska prvakinja, osvojivši zlato i na maloj i na velikoj skakaonici.

