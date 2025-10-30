Šok za Srbina u NBA ligi! Otkrili mu rak testisa. Tek mu je 20...

Šokantne vijesti iz NBA lige. Srpskom košarkašu i članu Oklahoma City Thundera, Nikoli Topiću (20), dijagnosticiran je rak testisa. Vijest je potvrdio generalni menadžer kluba, Sam Presti, koji je naglasio da cijela organizacija stoji uz igrača i da su prognoze liječnika optimistične. Na konferenciji za medije Presti se obratio javnosti kako bi pojasnio situaciju vezanu za Topićev izostanak s terena. Početkom pripremnog kampa, klub je objavio da je Topić podvrgnut "proceduri na testisima", no detalji tada nisu bili poznati. Presti je sada iznio više informacija.

Foto: Arthur Ellis

- Svi ste svjesni da je Nikola početkom kampa imao zahvat. Ta procedura je bila neophodna i obavljena je u centru za liječenje raka MD Anderson u Houstonu kako bi se utvrdilo ima li slučaj raka testisa. Procedura je bila nužna radi biopsije, a rezultati su se vratili. Nikola se suočava sa slučajem raka testisa. Naša jedina očekivanja od njega su da se usredotoči na ovo. Ovo je njegov najvažniji prioritet. Vratit će se košarci kada za to bude sposoban, ali ne postavljamo nikakve vremenske okvire. Ima našu potpunu podršku, ohrabrenje i ljubav - rekao je Presti.

Prema dostupnim informacijama, medicinski stručnjaci su pozitivni glede Topićevog dugoročnog oporavka. Presti je istaknuo da je rak testisa jedan od najizlječivijih oblika karcinoma kod muškaraca, osobito u mlađoj dobi. Topić je već započeo s tretmanima. Prema riječima menadžera, sam igrač je zatražio da se vijest ne objavljuje dok ne krene s liječenjem.

Foto: Arthur Ellis

- Moram naglasiti da je ekipa onkologa, koja radi sjajan posao, izuzetno pozitivna u pogledu Topićevog suočavanja s ovom situacijom. Topić nije želio da podijelimo ovu informaciju s vama sve dok ne započne tretmane. Bio je ovdje, trenirao i obavljao vježbe bez obzira na čitav proces - rekao je Presti te dodao da je Topiću preporučen odlazak na kemoterapije.

Ova dijagnoza dolazi u trenutku kada se Nikola Topić oporavio od ozljede koja je utjecala na početak njegove karijere. Nakon što je izabran kao 12. izbor na NBA draftu 2024. godine, cijelu svoju prvu sezonu propustio je zbog puknuća prednjeg križnog ligamenta koljena. Nakon oporavka, vratio se tijekom Ljetne lige, a u prvoj predsezonskoj utakmici protiv Charlotte Hornetsa upisao je 10 poena i 7 asistencija za 31 minutu. Bio je predviđen kao važan igrač s klupe, a njegovo prisustvo bio je jedan od razloga zašto je Oklahoma City obavio razmjenu u kojoj je sudjelovao Josh Giddey. Dan nakon te utakmice, podvrgnut je zahvatu koji je doveo do ove dijagnoze.