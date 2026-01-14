Obavijesti

Šokantan debi Arbeloe: Real je ispao iz kupa od drugoligaša!

Šokantan debi Arbeloe: Real je ispao iz kupa od drugoligaša!
Arbeloa debitirao šokantnim porazom Reala! Albacete u magli izbacio kraljevski klub iz Kupa (3-2). Jefte heroj, Madriđani u nevjerici

Alvaro Arbeloa stigao je početkom tjedna umjesto Xabija Alonsa u Real Madrid za glavnog trenera i za prvu utakmicu dobio, činilo se, lagan zadatak, okršaj protiv drugoligaša Albacetea u osmini finala Kupa kralja. No umjesto toga, neviđeni šok i novi oproštaj od trofeja nakon gubitka Superkupa od najvećeg rivala Barcelone. Izbacio ga je 17-plasirani klub Segunde 3-2.

Utakmica je počela uz velike probleme zbog magle koja se spustila na teren i otežavala vidljivost, a takav je scenarij više odgovarao domaćinu. Viniciusa su izviždali prilikom svakog dodira s loptom, a tri minute prije odmora, nakon kornera na prvu stativu, Javi Villar iskoristio je grešku Mastantuona i zakucao loptu u mrežu.

Franco Mastantuono se iskupio u trećoj minuti nadoknade golom iz odbijanca za izjednačenje. To je otvorilo ritam u nastavku uz puno nervoze i žestokih reakcija igrača, a osam minuta prije kraja nova erupcija oduševljenja na tribinama. Jefte je probio Lunina za vodstvo Albacetea.

Nije tu bio kraj jer je Gonzalo Garcia u 91. minuti zabio za novo izjednačenje i, činilo se, produžetke, ali je u zadnjoj minuti nadoknade Jefte postao apsolutni heroj stadiona Carlos Belmonte za pobjedu Albacetea i prolazak u četvrtfinale Kupa kralja. A na Bernabeuu će idućih dana biti jako, jako burno.

