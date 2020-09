Šokantan poraz Ćorića: Ispao je u prvom kolu Roland Garrosa

Slovački tenisač Norbert Gombos je u svom debiju u glavnom ždrijebu Roland Garrosa ostvario tek drugu pobjedu na Grand Slam turnirima. Inače je 106. igrač svijeta

<p>Najbolje rangirani hrvatski tenisač 23-godišnji Zagrepčanin <strong>Borna Ćorić </strong>(ATP - 26.) doživio je neočekivan poraz u <strong>1. kolu Roland Garrosa</strong> od 106. igrača svijeta, 30-godišnjeg Slovaka <strong>Norberta Gombosa </strong>koji ga je svladao sa 6-4, 3-6, 6-3, 6-4 nakon tri sata i dvije minute igre.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Borna Ćorić na treningu</strong></p><p>Ćoriću je to prvi put da je nastup na pariškom Grand Slam turniru završio u prvom kolu, a poraz od Gombosa je došao nakon što je Borna prije samo tri tjedna ostvario najbolji Grand Slam rezultat u karijeri probivši se do <strong>četvrtfinala US Opena</strong>.</p><p>Slovački tenisač je u svom debiju u glavnom ždrijebu Roland Garrosa ostvario tek drugu pobjedu na Grand Slam turnirima, a prvu je zabilježio probivši se do 2. kola ovogodišnjeg US Opena. Gombos će u 2. kolu Roland Garrosa igrati protiv Austrijanca Jurija Rodionova koji je velikim preokretom došao do pobjede 3-6, 4-6, 7-6 (6), 6-4, 10-8 nad Francuzom Jeremyjem Chardyjem.</p><p>Ćorić je u prvom setu ostao bez prilike za 'break' pa ga je gubitak servisa u trećem gemu koštao i gubitka prve dionice meča. Do prvog 'breaka' Borna je stigao u osmom gemu drugog seta i pretvorio ga u izjednačenje rezultata na 1-1 u setovima.</p><p>Kad je hrvatski Davis Cup reprezentativac poveo sa 3-1 u trećem setu, činilo se da će konačno početi igrati na višoj razini i pokazati da je bolji tenisač od Slovaka. Međutim, dogodilo se upravo suprotno. Gombos je osvojio sljedećih sedam gemova i poveo sa 2-1 u setovima te 2-0 u četvrtoj dionici.</p><p>Ćorić je imao jednu priliku za povratak, 'break-loptu' u četvrtom gemu, ali ju nije uspio iskoristiti. Nizom neforsiranih pogrešaka Zagrepčanin je pomogao Gombosu da se domogne jedne od najvećih pobjeda u karijeri. Borna je napravio 46 neforsiranih pogrešaka, 18 više od suparnika, uz samo jedan izravan poen više (25-24). Ćorić je iskoristio samo dvije od 10 prilika za 'break', a svoj je servis izgubio četiri puta uz lošu realizaciju na drugom servisu (21/51).</p><p>U ponedjeljak će na teren drugi hrvatski predstavnik Marin Čilić koji će igrati protiv dvostrukog finalista Roland Garrosa i aktualnog pobjednika US Opena, Austrijanca Dominica Thiema. Njihov dvoboj je na rasporedu kao drugi na središnjem terenu Philippe Chatrier, gdje program započinje u 11 sati.</p>