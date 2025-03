Šokantna scena sa suđenja za smrt nogometne legende: 'Ovako je preminuo Maradona'

Četiri godine nakon smrti nogometne legende Diega Armanda Maradone u Argentini je započelo dugo očekivano suđenje sedmorici medicinskih djelatnika optuženih za njegovu smrt. Suđenje, koje se održava u San Isidru, predgrađu Buenos Airesa, privuklo je veliku pažnju javnosti i medija, a očekuje se da će trajati mjesecima, uz saslušanje više od stotinu svjedoka.

POGLEDAJTE VIDEO: Suđenje za smrt Maradone

Optužbe za nemar i "ubojstvo s eventualnom namjerom"

Sedmero optuženih su neurokirurg Leopoldo Luque, psihijatrica Agustina Cosachov, psiholog Carlos Diaz, medicinska koordinatorica Nancy Forlini, koordinator medicinskih sestara Mariano Perroni, klinički liječnik Pedro Pablo Di Spagna i medicinska sestra Ricardo Almirón. Terete ih za "ubojstvo s eventualnom namjerom". To znači da tužiteljstvo smatra da su bili svjesni da njihovo postupanje, odnosno nepostupanje, može dovesti do Maradonine smrti, ali su svejedno nastavili s takvom praksom. Prijeti im kazna zatvora od osam do 25 godina. Medicinska sestra Dahiana Madrid, koja je također optužena, tražila je suđenje pred porotom, te će se njezin slučaj razmatrati odvojeno, kasnije ove godine.

Foto: Agustin Marcarian

Tužitelj Patricio Ferrari iznio je šokantne detalje tijekom uvodnog izlaganja, opisujući Maradoninu kućnu njegu kao "katastrofalnu, nepromišljenu i manjkavu". Prikazao je fotografiju Maradone na samrti, kako leži u krevetu s vidljivo natečenim trbuhom i podignutom crnom majicom kratkih rukava, rekavši:

- Ovako je Maradona umro.

Ova fotografija, navodno snimljena na dan njegove smrti, izazvala je snažne emocije u sudnici, posebno kod članova Maradonine obitelji. Preminuo je od srčanog zastoja, koji je uzrokovao plućni edem.

Foto: Agustin Marcarian

"Kazalište užasa"

Tužiteljstvo tvrdi da je Maradona bio prepušten sam sebi u "kazalištu užasa", bez odgovarajuće medicinske skrbi i nadzora. Optuženi su, prema tužiteljstvu, improvizirali i zanemarili svoje dužnosti, svjesno povećavajući rizik koji je na kraju doveo do Maradonine smrti. Ističu da u kući u kojoj se Maradona oporavljao nije bilo osnovne medicinske opreme, poput defibrilatora i kisika, iako je njegovo zdravstveno stanje bilo izuzetno krhko.

Svjedočenja i dokazi

Očekuje se da će tijekom suđenja biti saslušano više od 120 svjedoka, uključujući članove Maradonine obitelji, kćeri Dalmu, Gianinnu, Janu i bivšu partnericu Veronicu Ojedu, medicinske stručnjake, prijatelje i novinare. Tužiteljstvo će predočiti i više od 120.000 poruka i audiosnimaka privatnih razgovora između liječnika i drugih osoba uključenih u Maradoninu skrb. Prije početka suđenja Ojeda je napala Cosachov ispred sudnice i povikala "kurvina kći!", a onda je policija uskočila razdvojiti ih.

Odvjetnik Maradoninih kćeri Fernando Burlando izjavio je da je Maradona ubijen te da je postojao "nehumani i učinkoviti plan" koji je doveo do njegove smrti. Dodao je da bi, "čak i u loše opremljenoj bolnici, Maradonin život bio spašen".

Foto: Agustin Marcarian

Obrana optuženih

Odvjetnici optuženih negiraju krivnju, tvrdeći da je Maradona bio težak pacijent koji je odbijao liječenje. Neki od njih prebacuju krivnju na glavne optuženike, Luquea i Cosachov. Leopoldo Luque, Maradonin osobni liječnik, tvrdi da je Maradonina smrt bila "iznenadna i nepredvidiva" te da nije bilo nikakvog propusta u liječenju. Ističe da je Maradona sam inzistirao na kućnom liječenju.

Diego Maradona, kojega smatraju jednim od najvećih nogometaša svih vremena, preminuo je 25. studenog 2020. u dobi od 60 godina od zatajenja srca. Njegova smrt potresla je svijet, a posebno Argentinu, gdje je imao status božanstva. Maradona se godinama borio s ovisnošću o kokainu i alkoholu, a njegovo zdravlje bilo je ozbiljno narušeno. Neposredno prije smrti navodno je izjavio: "Me siento mal", što znači "Osjećam se loše". Suđenje za njegovu smrt predstavlja pokušaj da se utvrdi odgovornost za tragičan kraj nogometne ikone.

