Šokantne optužbe na račun sina slavnog Hrvata! Trenirao ekipu s tatom, odstupio je s pozicije

Američki sveučilišni sport potresa iznimno velik i neočekivan skandal u kojem se našla dobro poznata obitelj legendarnog trenera hrvatskih korijena. Stephen Belichick (39), sin slavnog Billa Belichicka (74), službeno je odstupio s pozicije obrambenog koordinatora na uglednom Sveučilištu Sjeverna Karolina. Njegova neopoziva ostavka dolazi usred opsežne interne istrage koja se bavi vrlo ozbiljnim optužbama za nedolično ponašanje i narušavanje temeljnog ugleda unutar cjelokupnog nogometnog programa.

Belichick mlađi nalazio se na potpuno neobjašnjenom medicinskom dopustu još od šestog kolovoza, nešto manje od mjesec dana prije planiranog početka naporne sezone. Sada je objavljeno kako je predao ostavku, koja na snagu stupa krajem listopada, točnije dvadeset i sedmog u mjesecu, neposredno po isteku njegovog zatraženog produženog dopusta.

Lokalna televizijska postaja izvijestila je kako odvjetnici zaduženi za vođenje vrlo složene i neovisne interne istragu dubinski ispituju zaposlenike o potencijalnoj konzumaciji teških droga od strane Stephena Belichicka na samom radnom mjestu unutar klupskih prostorija. Ono što je još šokantnije i što bi potencijalno moglo donijeti ozbiljne pravne i kaznene posljedice jesu direktna pitanja o tome je li on osobno nabavljao i davao ilegalnu drogu najmanje jednom mladom igraču iz prve momčadi.

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Istraga tu ni izbliza ne staje, već zahvaća puno širi krug bitnih ljudi unutar samog elitnog programa. Sveučilište sada izuzetno temeljito provjerava i dodatne optužbe da je visoko rangirani član osoblja zaduženog za dovođenje igrača imao strogo zabranjene seksualne odnose s igračima.

Uz to, postavljaju se i vrlo neugodna pitanja o mogućim tajnim vezama između raznih pomoćnih trenera i ostatka osoblja. Sveučilište je službeno potvrdilo kako su određeni postupci zaposlenika pokazali nedopustivo nepoštivanje temeljnih klupskih vrijednosti, no uprava i dalje grčevito tvrdi da je ovdje riječ isključivo o malobrojnim izoliranim incidentima.

Da se u sveučilišnom kampusu uistinu događa nešto veliko, postalo je sasvim jasno početkom rujna kada je Michael Lombardi podnio neopozivu ostavku na važno mjesto glavnog menadžera momčadi. Lombardi, koji je slovio za uvjerljivo najplaćenijeg menadžera u cijelom sveučilišnom nogometu s ogromnom godišnjom plaćom u iznosu od milijun i pol dolara, neposredno prije toga bio je tiho suspendiran uz punu plaću dok se ne utvrde sve mračne činjenice.

Sources: Steve Belichick has resigned as North Carolina’s defensive coordinator. He’s been on medical leave since August 6. pic.twitter.com/qOqum4ZKP6 — Pete Thamel (@PeteThamel) September 17, 2026

Taj brzi potez iznenadio je mnoge analitičare jer su Lombardi i stariji Belichick stari znanci iz davnih profesionalnih dana. Lombardijev odvjetnik odmah je oštro i bez zadrške napao cijeli birokratski proces, nazivajući spornu sveučilišnu istragu najobičnijim jeftinim lovom na vještice.

Stephen se formalno pridružio stručnom stožeru momčadi iz Sjeverne Karoline tek krajem prosinca 2024. godine. Radilo se o vrlo emotivnom obiteljskom okupljanju nakon što je proslavljeni otac poslije punih pedeset godina profesionalne karijere preuzeo sveučilišnu momčad.

Stephen je prethodno odradio vrlo solidnu cjelogodišnju sezonu kao defenzivni koordinator u Washingtonu, a godinama prije toga je strpljivo pekao težak trenerski zanat u prepoznatljivim i uvijek dominantnim New England Patriotsima. Tijekom dugogodišnjeg plodonosnog mandata isključivo pod očevim direktnim vodstvom, on je bio jako bitan dio defenzivnog stožera koji je uspio impresivno osvojiti čak tri velika i vrijedna Super Bowla.

Petrčane: Bill Belichick, trener američkog nogometa na Sunset Sport Media festivalu | Foto: Dino Stanin/PIXSELL

Kada su obojica preselili raditi na ugledno sveučilište, prva odrađena očeva sezona bila je nažalost rezultatski jako loša. Završili su s lošim konačnim omjerom od četiri skromne pobjede i čak osam vrlo neugodnih poraza.

Sama slavna obitelj Belichick godinama je iznimno poznata, jako cijenjena i redovito hvaljena diljem Hrvatske, a sve to ponajviše zbog stalnog i neskrivenog ponosnog isticanja vlastitog obiteljskog podrijetla. Djed i baka ovog slavnog oca redovito se spominju, a to su Ivan Biličić i Marija Barković, koji su prije puno godina emigrirali iz slikovitog malog mjesta Draganića.

Otisnuli su se davno preko velikog oceana i svoju životnu sreću na kraju uspješno potražili u dalekim Sjedinjenim Američkim Državama. Bill Belichick zaista stalno naglašava koliko mu silno mnogo emotivno znači to dragocjeno povijesno nasljeđe njegovih skromnih predaka, a relativno nedavno je zbog svega toga zasluženo i posve službeno postao priznati hrvatski državljanin.

Rijeka: Bill Belichick na utakmici Hrvatska - Sjeverna Makedonija | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

​- Svi znaju koliko sam zapravo strašno ponosan na svoje obiteljsko nasljeđe, to je uistinu nešto što će zauvijek i neprestano odjekivati duboko u meni samome. I dalje stalno održavam brojne tople kontakte s rođacima i ostalim članovima velike obitelji iz raznih prelijepih krajeva današnje Hrvatske. Jako se ponosim našim starim korijenima - emotivno je tada izjavio veliki i priznati trenerski stručnjak Bill.

S druge strane, ni sami Stephen nimalo ne zaostaje kada je u pitanju iskrena ljubav prema dalekoj i predivnoj domovini svojih marljivih predaka. On redovito posjećuje zemlju, a koliko mu zaista osobno puno znači hrvatsko nasljeđe najbolje na njemu samome vizualno pokazuje njegova vlastita, vrlo velika i prepoznatljiva tetovaža s prekrasnim tradicionalnim hrvatskim motivom koju ljeti često i rado pokazuje.

Petrčane: Bill Belichick, trener američkog nogometa na Sunset Sport Media festivalu | Foto: Dino Stanin/PIXSELL