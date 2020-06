Šokantne scene: Nogometaši u Srbiji danima štrajkaju glađu zbog plaća, jednome je i pozlilo

Grad je vlasnik kluba u kojem se 25 nogometaša odlučilo za štrajk glađu zbog neplaćanja. Borac je ugašen zbog dugova, a osnovan je klub istog imena. Gradske vlasti ignoriraju i nogometaše i dugovanje

<p>Ispred zgrade općine u srbijanskom gradu Čačku od ponedjeljka 25 nogometaša Borca, kluba čiji je grad vlasnik, štrajkaju glađu zbog višegodišnjih dugovanja. Jednome je danas pozlilo, a podršku im je poslao i glasoviti veznjak Man Uniteda <b>Nemanja Matić</b>.</p><p><strong>VIDEO: MATIĆEVA PODRŠKA ŠTRAJKAŠIMA</strong></p><p><strong>Aleksandar Stoimirović</strong> jedan od onih koji su pribjegli očajnoj mjeri da dođu do onoga što su zaradili:</p><p>- Ukradene su nam godine karijere neplaćanjem. Ovo je profesionalni nogomet. Nemamo nikakvu političku poruku nego samo želimo svoj pošteno zarađeni novac. Žalosno je što ispada kako je u Srbiji ovo jedina opcija da se dogodi pravda - kaže Stoimirović.</p><p>- Večeras smo ostali bez jednog štrajkaša, nakon intervencije Hitne pomoći morao nas je privremeno napustiti i smjestili smo ga u hotel. Sve je OK i bit će u redu, a gospoda iz općine Čačak neka i dalje ignoriraju igrače - objavio je <strong>Mirko Poledica</strong>, predsjednik Sindikata profesionalnih nogometaša.</p><p>- Ovo je prvi štrajk glađu profesionalnih nogometaša u svjetskoj povijesti. Hvala velikom Nemanji Matiću na podršci koju je poslao ovim dečkima. Ne zanima nas politika, ne zastupamo interese ni vlasti, ni opozicije. Nogometni klub Borac je u vlasništvu grada Čačka koji je prevario ove sportaše, mlade ljude. I još se nisu ni udostojili obratiti nam se osobno pa ono što izjavljuju za medije reći i nama u lice.</p><p>Poledica tvrdi kako je u pitanju kriminalna urota, na svom je Twitter profilu objavio:</p><p>- Policija i tužilaštvo dobili su zapovijed da ne smiju postupati u slučaju FK Borac. Iako je jasno kao dan da je tu izvršeno mnogo kaznenih djela. Welcome to Serbia...</p><p><strong>Miloš Marković</strong>, još jedan od onih kojih glađom štrajkaju ispred općine kaže:</p><p>- Štrajk će trajati koliko god bude potrebno. Nekoliko dana ili nekoliko tjedana... Ne znam. Nikoga ne ugrožavamo, a ovo nam je posljednja opcija da dobijemo ono što smo pošteno zaradili.</p>