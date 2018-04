Kakva spačka kod Čačka! Oni stvarno igraju preko one stvari

Svi smo u šoku. Ne znamo kako je netko tako precizno nacrtao nešto u ovakvoj dimenziji. Pa to je falus od 90 metara!, kaže Nemanja Đorđević iz FK Slatine, niželigaškog kluba iz Čačka u Srbiji, kojem su vandali preko noći 'ukrasili' teren.

- To nas je dočekalo u ponedjeljak ujutro, vjerojatno su to napravili preko noći, kantom u kojoj je bilo sredstvo za špricanje voća u kombinaciji sa smjesom koja uništava travu. Nevjerojatno je da su to nako precizno napravili - rekao je Đorđević.

Niželigaški klubovi ionako jedva preživljavaju pa je ovo nenadani trošak.

Teren će se morati obnoviti, nitko ne želi igrati preko 'one stvari'.

- Već u subotu i nedjelju imamo dvije utakmice, to su derbiji i ne bi baš bilo pristojno da igramo na ovakvom terenu - dodao je Đorđević.

Stadion u Slatini kraj Čačka koriste dva kluba, FK Slatina iz Slatine i FK Mršinci iz istoimenog sela. Mještani Slatine smatraju kako je ovo 'umjetničko djelo' najvjerojatnije rezultat osvete, a moguće je i da se radi o šali.