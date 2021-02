Ušli smo u sobu, a Diego je bio hladan, jako hladan. Pokušali smo ga oživjeti i podići mu temperaturu, ali nismo uspjeli. Napustio sam sobu, ništa mi ne govore pa sam otišao, hladno je govorio liječnik Leopoldo Luque u glasovnoj poruci koju je poslao psihijatrici Augustini Cosachov nakon što je umro legendarni argentinski nogometaš Diego Armando Maradona.

Argentinski Infobae otkrio je što se događalo u posljednjim trenutcima Maradonina života te je pokrenuta istraga protiv spomenutih Luquea i Cosachove. Istražitelji pokušavaju utvrditi jesu li njihovi postupci doveli do smrti Maradone.

- Ne brini, upravo sam na autoputu, kažeš da se čini da je mrtav? Objavi da je mrtav. Barrio San Andrés, moraš to napraviti, znaš onu ulicu kojom stalno idemo? Idi njome do Italije i doći ćeš do Santa Maríe de Tigre - čuje se glas na snimci koju su objavili Argentinci, a Maradonin liječnik je nakon toga rekao:

- Da, kretenu, čini se da ima srčani udar i da debeli odlazi kvragu. Nemamo pojma što je dovraga učinio, na putu sam, dolazim.

Cijeli svijet je tad bio u šoku, a posebno Argentinci koji su ostali bez čovjeka koji je u javnosti imao status božanstva. A za to je vrijeme Cosachova javljala Luqeu tekstualnim i glasovnim porukama kakvo je stanje.

- U ovom trenutku je s timom u hitnoj, oživljavaju ga, ali nemaju velike šanse. Hitna je zakasnila deset ili petnaest minuta - napisala je, a na sve joj je odgovorio Luque:

Autentičnost snimke potvrđena je argentinskim medijima, ali nije potpuno jasna. U jednom se trenutku govori da je mrtav, par sekundi kasnije da je živ pa je pitanje što se sve događalo na spomenutoj relaciji. Policija je pokrenula istragu...