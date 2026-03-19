ŠOKANTNO Procurio dokument koji otkriva stanje na Poljudu!

Problemi na Poljudu već su dobro evidentirani i poznati, kako onima u Hajduku, tako i svima u gradskoj upravi Splita. I dok Hajduk traži rješenje za izgradnju novog stadiona, tportal je objavio dokumentaciju iz koje se mogu izvaditi šokantni zaključci o stanju splitskog stadiona.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Riječ je o dokumentu kojeg su potpisali inženjeri Želimir Frančišković, Mario Todorić, Joško Krolo i Milan Crnogorac, a bio je dostavljen na adresu Hajduka, ali i Grada Splita. U tom je dokumentnu debelim slovima istaknuto...

Split: Na stadionu Poljud započeli radovi na proširenju kapaciteta | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

"Krovna konstrukcija i pokrov u današnjem zatečenom stanju nemaju propisanu sigurnost," piše u dokumentaciji koju je objavio tportal. Unatoč tome, tadašnja gradska vlast Splita potpisala je kako je Poljud siguran za korištenje.

Građevinski stručnjaki angažirani su nakon oštećenja na krovnoj konstrukciji Poljuda, koju čine čelični ležaji i štapovi koji je pridržavaju. Usprkos upozorenju inženjera, javnosti je dano objašnjenje kako je na krovu oštećen tek manji dio nosača i kako je stadion posve siguran za posjetitelje.

Split: Uklanjanje opasnih dijelova krova stadiona Poljud | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Inženjeri su u dokumentaciji istaknuli kako je čak oko 10 posto čeličnih štapova prekoračilo preporučenu nosivost. Osim toga, iz dokumenta se da zaključiti kako je stanje na Poljudu čak lošije nego što je bio slučaj 1979. godine, kada je stadion bio otvoren.