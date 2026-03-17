Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAPAD U LITVI

ŠOKANTNO Usred bijela dana izboli nigerijskog nogometaša!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Nogometaša iz Nigerije izboli nožem u Litvi! Napali ga usred bijela dana, liječnici mu se bore za život. Je li riječ o rasizmu ili nasumičnom napadu?

Nogometni svijet u Litvi potresao je stravičan napad koji se dogodio u utorak ujutro u gradu Alytusu, kada su 20-godišnjeg nigerijskog nogometaša Chinonsa Jeremiaha Obija, člana drugoligaša Dainave, izboli nožem. Mladi sportaš hitno je prevezen u bolnicu gdje mu se liječnici bore za život, a policija je uhitila maloljetnog osumnjičenika.

Stravičan napad usred bijela dana

Incident se dogodio oko 10.50 u ulici Naujoji, dok se momčad Dainave pripremala za put na prvenstvenu utakmicu protiv Taurasa u Tauragėu. Obi je pješice išao prema mjestu okupljanja kada mu je s leđa prišao napadač, rođen 2007. godine, i zadao mu više ubodnih rana nožem u predjelu trbuha, stražnjice i ruke.

Napadača je svladao i zadržao klupski administrator do dolaska policije, a teško ozlijeđenom nogometašu u pomoć su priskočili prolaznici. Obija su odmah prebacili u bolnicu u Alytusu, gdje su ga operirali, a potom i u specijaliziranu ustanovu u Kaunasu. Iako je kritično, izvori navode da je pri svijesti i da može komunicirati.

Nogometni savez osuđuje rasizam, direktor kluba oprezan

Litavski nogometni savez (LFF) oštro je osudio napad, a predsjednik Edgaras Stankevičius poručio je kako se radi o činu koji prelazi sve granice ljudskosti te ga je povezao s rasizmom.

​- Rasizmu nema mjesta u nogometu ni u društvu. Svaki igrač, bez obzira na nacionalnost, boju kože ili porijeklo, mora se osjećati sigurno i raditi ono što najbolje zna, oduševljavati navijače na stadionima. Nogomet mora biti sila koja ujedinjuje, a ne razdvaja - izjavio je Stankevičius.

Utakmica između Dainave i Taurasa je odgođena, a iz kluba su poručili da su igrači i cijela zajednica u šoku zbog "neshvatljivog i neoprostivog zločina". Međutim, direktor kluba Žydrūnas Lukošius iznio je nešto drugačije viđenje, sugerirajući da motiv možda nije bio rasistički. Prema njegovim riječima, napadač se ponašao vrlo čudno, moguće "pod utjecajem nečega ili neadekvatno", te vjeruje da se radi o nasumičnom napadu, a ne zločinu iz mržnje.

Policija je pokrenula istragu zbog sumnje na pokušaj ubojstva, a konačne odgovore o motivima ovog brutalnog čina dat će istraga koja je u tijeku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
POGLEDAJTE GALERIJU

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026