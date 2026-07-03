Šokantnu odluku suca duboko u nadoknadi bit će jako teško probaviti. Tako je malo falilo...

Ljudi moji, pa je li ovo moguće, rekao bi legendarni Mladen Delić. U desetoj minuti sudačke nadoknade Hrvatska je postigla izjednačujući gol ali ga je norveški sudac poništio zbog zaleđa. Unatoč tome što je Portugalac Veiga dirao loptu prije nego li je ona došla do Pašalića i prije nego li je Gvardiol pospremio u mrežu za izjednačenje i produžetak. Sporno, pogrešno, nepravedno..., nazovite to kako hoćete, Modrić i društvo zaslužili su barem produžetak za ono što su prikazali u Torontu, ali nogomet je danas bio nepravedan. Nakon utakmice igrači su popadali po terenu, u suzama, Ronaldo je tješio Modrića, nama je pala na pamet ona nesretna Turska...