Šokovi na US Openu: Ispali su i Ruud i Rune, Draper se povukao

Srijeda na terenima US Opena donijela je dan pun zanimljivosti. Dok su glavni favoriti poput Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića sigurno koračali prema trećem kolu, drugi dio ždrijeba u Flushing Meadowsu potresla su velika iznenađenja. Čak šest nositelja je eliminirano, a peti, Britanac Jack Draper, bio je prisiljen povući se s turnira.

Prošlogodišnji polufinalist odustao je od natjecanja uoči meča drugog kola protiv Belgijca Zizoua Bergsa. Razlog je bol u ruci, ozljeda koja ga muči još od sezone na zemlji.

"Žao mi je što se moram povući s US Opena. Dao sam sve od sebe da budem ovdje i pružim si priliku za igru, ali nelagoda u ruci postala je prevelika. Moram učiniti ono što je ispravno i paziti na sebe", napisao je Draper na društvenim mrežama.

Foto: Mike Frey

Ovo je težak udarac za 23-godišnjeg Britanca, kojemu je upravo US Open najuspješniji Grand Slam. Probleme s koštanim nagnječenjem lijeve nadlaktične kosti vuče mjesecima, a iako su posljednji pregledi uoči turnira pokazali oporavak, bol se vratila. Već u prvom kolu, u teškoj pobjedi u četiri seta protiv Argentinca Federica Gomeza, nije bio na najvišoj razini. Prosječna brzina prvog servisa bila mu je znatno niža nego lani, a nakon meča je priznao da nije bio siguran hoće li uopće nastupiti.

Na terenima su padali i drugi favoriti. Najveći šok priredio je Raphael Collignon koji je nakon tri i pol sata epske borbe izbacio 12. nositelja, Norvežanina Caspera Ruuda. Collignon je slavio unatoč čak 17 dvostrukih pogrešaka i 61 neprisiljenoj pogrešci, slomivši servis Norvežanina pri rezultatu 5-5 u petom setu i iskoristivši treću meč-loptu za najveću pobjedu karijere.

- Bilo je teško. Casper je jedan od najčvršćih igrača na svijetu. Trener mi je samo rekao da ostanem agresivan i iskoristim svoje prilike - kazao je Belgijac.

Dan iznenađenja nastavljen je porazom 11. nositelja, Danca Holgera Runea. Njega je u još jednom trileru od pet setova, koji je trajao gotovo tri i pol sata, svladao Nijemac Jan-Lennard Struff rezultatom 7-6 (5), 2-6, 6-3, 4-6, 7-5. Lista poraženih nositelja uključuje i Jakuba Menšika (16.), Alejandra Davidovicha Fokinu (18.) te Brandona Nakashimu (30.).

Foto: Brendan McDermid

Đoković izjednačio Federerov rekord

Za razliku od kolega, najviše rangirani igrači nisu dopustili iznenađenja. Branitelj naslova i drugi nositelj Carlos Alcaraz projurio je pored Talijana Mattije Belluccija 6-1, 6-0, 6-3, izgubivši samo četiri gema, najmanje u karijeri na US Openu.

- Igrao sam sjajno od početka do kraja - rekao je Alcaraz.

Novak Đoković, sedmi nositelj, morao se malo više potruditi protiv Amerikanca Zacharyja Svajde. Nakon izgubljenog prvog seta u tie-breaku, četverostruki pobjednik njujorškog Grand Slama preokrenuo je meč i slavio 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1. Ovom pobjedom Đoković se 19. put u karijeri plasirao u treće kolo US Opena, čime je izjednačio rekord koji je do sada samostalno držao Roger Federer.

Pobijedili su i četvrti nositelj Taylor Fritz te šesti nositelj Ben Shelton, koji je s 42 winnera deklasirao Pabla Carrena Bustu.

US Open, 2. kolo, tenisači

Zizou Bergs (BEL) - Jack Draper (VB/5) predaja

Novak Đoković (SRB/7) - Zachary Svajda (SAD) 6-7 (5), 6-3, 6-3, 6-1

Cameron Norrie (VB) - Francisco Comesaña (ARG) 7-6 (5), 6-3, 6-7 (7), 7-6 (4)

Frances Tiafoe (SAD/17) - Martin Damm Jr. (SAD) 6-4, 7-5, 6-7 (8), 7-5

Jan-Lennard Struff (Nje) - Holger Rune (Dan/11) 7-6 (5), 2-6, 6-3, 4-6, 7-5

Ugo Blanchet (FRA) - Jakub Menšik (Češ/16) 6-7 (2), 7-6 (5), 3-6, 6-4, 7-6 (7)

Tomaš Machač (Češ/21) - João Fonseca (BRA) 7-6 (4), 6-2, 6-3

Jérôme Kym (Švi) - Brandon Nakashima (SAD/30) 4-6, 7-6 (2), 7-5, 3-6, 7-6 (8)

Taylor Fritz (SAD/4) - Lloyd Harris (JAR) 4-6, 7-6 (3), 6-2, 6-4

Ben Shelton (SAD/6) - Pablo Carreno Busta (Špa) 6-4, 6-2, 6-4

Adrian Mannarino (FRA) - Jordan Thompson (AUS) 6-4, 6-7 (5), 6-3, 6-3

Jirí Lehečka (Češ/20) - Tomás Etcheverry (ARG) 3-6, 6-0, 6-2, 6-4

Raphaël Collignon (BEL) - Casper Ruud (NOR/12) 6-4, 3-6, 3-6, 6-4, 7-5

Benjamin Bonzi (FRA) - Marcos Giron (SAD) 2-6, 4-6, 7-5, 6-3, 6-4

Arthur Rinderknech (FRA) - Alejandro Davidovich (Špa/18) 6-4, 3-6, 2-6, 6-2, 6-3

Luciano Darderi (ITA/32) - Eliot Spizzirri (SAD) 6-0, 7-6 (3), 2-6, 6-4

Carlos Alcaraz (Špa/2) - Mattia Bellucci (ITA) 6-1, 6-0, 6-3

Tenisačice

Leylah Fernandez (KAN/31) - Elsa Jacquemot (FRA) 2-6, 6-3, 6-2

Elise Mertens (BEL/19) - Lulu Sun (NZL) 6-2, 6-3

Cristina Bucsa (Špa) - Alexandra Eala (Filipini) 6-4, 6-3

Jelena Ribakina (KAZ/9) - Tereza Valentová (Češ) 6-3, 7-6 (7)

Emma Raducanu (VB) - Janice Tjen (INA) 6-2, 6-1

Marketa Vondroušova (Češ) - McCartney Kessler (SAD/32) 7-6 (7), 6-2

Jasmine Paolini (ITA/7) - Iva Jović (SAD) 6-3, 6-3

Jessica Pegula (SAD/4) - Anna Blinkova (RUS) 6-1, 6-3

Victoria Azarenka (BLR) - Anastasia Pavljučenkova (RUS) 6-3, 6-3

Priscilla Hon (AUS) - Ljudmila Samsonova (RUS/17) 4-6, 6-3, 6-2

Ann Li (SAD) - Belinda Benčić (Švi/16) 6-3, 6-3

Emma Navarro (SAD/10) - Caty McNally (SAD) 6-2, 6-1

Barbora Krejčikova (Češ) - Moyuka Uchijima (Jap 6-4, 6-2

Taylor Townsend (SAD) - Jelena Ostapenko (LAT/25) 7-5, 6-1

Mirra Andrejeva (RUS/5) - Anastasia Potapova (RUS) 6-1, 6-3/bds