Soldić trenirao u Gvardiolovom dresu: Brate, on sam udara!

Joško Gvardiol zaludio je nogometni svijet nakon Svjetskog prvenstva u Katru. Ako tko nije znao za njega uoči turnira, hrvatski stoper pobrinuo se da ga cijeli svijet upozna.

Mnogima nije bilo jasno kako takav genijalac može imati 20 godina. Neustrašivi borac, tako moćan i zreo na terenu, kao da je deset godina karijere iza njega. On je jedan od najboljih stopera na svijetu, vjerojatno i jednog dana najskuplji stoper u povijesti, no to ničim ne pokazuje.

Foto: LEE SMITH

Svjestan je svojih mogućnosti i sanja najveće nogometne pozornice, ali nosom ne para oblake. Ostao je ponizan, skroman i prizeman, fokusiran samo na svoj cilj, onako kako su ga roditelji odgajali. Zato je i tako poseban.

Najbolji klubovi nadmeću se tko će više platiti, Leipzig je zatrpan pozivima, no Gvardiol je dao do znanja kako ne želi nigdje. Barem do ljeta. Nigdje mu se ne žuri, želja mu je skupiti još malo iskustva u Leipzigu pa onda preseliti na veću razinu. Najviše se spominje Manchester City.

Dok se velikani bore za njega, Joško Gvardiol se priprema za nastavak Bundeslige. Otkako je stigao u Leipzig, Joško najviše vremena provodi s Danijem Olmom, a veliki prijatelj mu je i - Roberto Soldić!

Foto: Instagram

Ponajbolji hrvatski MMA borac stacioniran je u Düsseldorfu gdje trenira u UFD Gymu. Nerijetko je na tribinama Red Bull Arene, isto tako je i Gvardiol bio na njegovim mečevima, a nekoliko puta su i trenirali zajedno.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ovaj put ga je hrvatski reprezentativac iznenadio poklonom. Uručio mu je svoj dres iz Leipziga. Soldić ga je odmah iskoristio kao opremu za trening i pohvalio se fanovima:

- Brate, ovaj dres sam udara.

A jednog dana bi mogao dočekati dres nekog od najvećih europskih klubova. Chelsea ga želi još od ljeta, najčešće se spominje u kontekstu Manchester Cityja, a 'građani' su jedan od rijetkih klubova koji će moći isplatiti odštetu za Joška. U ljeto 2024. godine na snagu stupa otkupna klauzula od 110 milijuna eura. Pa tko hoće, neka plati.

