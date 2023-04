Soldić uoči borbe: Pokazat ću Amerikancima zašto me u MMA svijetu zovu RoboCop...

Hrvatski MMA borac Roberto Soldić (28 godina, 20-3-0, 1 NC) bori se 5. svibnja na ONE-ovu eventu u Coloradu. Protivnik će mu Šveđanin Zebaztian Kadestam (32, 14-7) u velter kategoriji (-84 kg u ONE-u).

Soldić se nije borio od 2. prosinca prošle godine. Tad je debitirao pod okriljem azijskog ONE-a. Međutim, meč s Rusom Muradom Ramazanovim završio je nakon dvije minute. Soldić je dobio ilegalan udarac. Ramazanov ga je nehotice udario u međunožje, a Soldić nije mogao nastaviti meč pa je ishod bio no contest.

- Meč u Americi je dobra i uzbudljiva prilika za mene, za moju državu, za selo (Stara Bila, kod Viteza, u BiH, op. a.) iz kojeg dolazim. Ovo je ispunjenje sna i nadam se da ću moći pokazati američkim fanovima zašto me zovu ‘RoboCop‘. Spreman sam već sad jer ne skidam previše kilograma, dobro treniram, dobro se hranim, spreman sam - rekao je Soldić u razgovoru za MMA Sucka.

Ako Soldić pobijedio švedskog borca, mogao bi odraditi novu borbu s Ramazanovim, a možda i napasti titulu koju trenutačno drži Christian Lee.

- Fokusiran sam na ovog tipa (Kadestama, op. a.), jer on predstavlja dobar izazov, bivši je prvak. Za prvu borbu dali su mi Murada i dogodilo se što se dogodilo... Svi su pristali na revanš, ali rekli su nam da me čeka druga borba, da ću se boriti u SAD-u protiv Kadestama. Što mogu reći? Moram se boriti, moram slušati. Ako pobijedim, razgovarat ću s Chatrijem (vlasnik organizacije, op. a.) i matchmakerima, pa ćemo odlučiti što slijedi - objasnio je Soldić.

U razgovoru s Timom Wheatonom, Soldić je istaknuo neke borce koji su na njega ostavili poseban dojam. Nahvalio je dugogodišnjeg sparing-partnera i prijatelja, nizozemskog borca Gegarda Mousasija.

- Kad sam bio u Kanadi, tamo sam trenirao s Firasom (Zahabijem, op. a.), Roryjem MacDonaldom, GSP-jem. Zatim sam letio u SAD i tamo sam trenirao s mnogim velikanima također. Ali moram istaknuti Mousasija, on mi puno pomaže u Nizozemskoj. S njim sam odrastao i trenirajući s njim osjetio sam kako moje vještine u stojci rastu - rekao je pa nastavio:

- Odrađivali smo dobre sparinge, ali bez nismo ozlijedili jedan drugog, jako profesionalno odrađeno. Volim trenirati s njim, on je legenda.

Robo, kako mu tepaju, iza sebe ima titulu prvaka u dvjema kategorijama unutar KSW-a (velter i srednja), a sad je cilj osvajanje titule prvaka i u ONE-u. Tim Wheaton pitao je Soldića što ga motivira.

- Ovo je moj život, ne znam ništa drugo raditi osim ovog. Samo se borim i jedino o ovome razmišljam. 110 posto sam posvećen ovome, jer ne znam što bih drugo radio. Mogu ja naučiti nešto drugo, ali samo treniram i discipliniran sam. Ne volim izgubiti rundu niti na treningu. Uvijek se krećem prema naprijed, uvijek sam spreman i nikad ne ispadam iz forme.

Nastavio je...

- Deset godina radim ovo iz dana u dan. Dvije godine sam spavao u dvorani, a nakon toga sam preselio u stan. Bilo je teško za mene, a menadžer mi je omogućio jake protivnike. U, mislim, svom šestom profesionalnom nastupu, borio sam se protiv Jaroslava Amosova (bio je to osmi Soldićev meč, op. a.), sadašnjeg Bellatorovog prvaka - rekao je Soldić pa podvukao:

- Rođen sam s ovime i vjerujem u ovo. Vjerujem da će doći i do revanša s Muradom, a dobar meč me čeka i protiv Kadestama. Pokušat ću završiti te tipove i osvojiti pojas. To mi je motivacija, osvojiti pojas.

