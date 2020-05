Sonnen uz Miočića: Mislite da mu je oduzimanje titule kazna?

Kakvu kaznu bi 'hejteri' voljeli vidjeti za Stipu? Što propuštam? On je veoma razuman, pandemija je pogodila SAD, on je vatrogasac u Ohiu, to je sve na mjestu. Što onda ljudi koji govore da mu treba oduzeti titulu zapravo tvrde? Tvrde da bi se Ngannou trebao boriti s Cormierom. I to je jedini razlog da mu se oduzme titula. Bi li onda borba između spomenutih bila za pravu ili privremenu titulu, započeo je u svom podcastu bivši MMA borac te 'najbolji protivnik u borbama za titulu' Chael Sonnen (43).

Aktualni teškaški prvak Stipe Miočić (37) nije se borio od kolovoza prošle godine, a neki analitičari već su ga počeli prozivati, kao i Danu Whitea s namjerom da se Stipi oduzme titula. I sam Ngannou rekao je nakon pobjede protiv Jairzinha kako se nadao da će ovo biti borba bar za privremenu titulu, a Sonnen smatra da bi se 'Predator' trebao boriti s DC-jem ako već Stipe nije na raspolaganju. Iako ni to nema nekog smisla.

- Pobjednik tog meča, složit ćemo se, borit će se sa Stipom. Već su se prije borili s njim i svakako su najbolji borci u kategoriji. Ne bi li to bilo malo prenagurano? Moramo li to napraviti za titulu? A ako kažete da treba Stipi uzeti titulu, pa koja je to kazna za njega? Jer očito je da kad se vrati, on ide u borbu za titulu, pa živimo li u toliko ludom svijetu da to ne možemo priznati?!

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Jer kad god se vrati u oktogon, jedini logični rasplet je da Miočić ide u borbu za titulu, bio on prvak ili izazivač.

- Ako će njegova borba biti za titulu kad je on prvak ili kad se vrati pa će se boriti za titulu, koja je razlika? Koja je to kazna za njega kako mislite? Da tri mjeseca ide uokolo i govori kako nije prvak iako nikad nije izgubio titulu? Ne vidite li problem? Da ne spominjem da mu je to prilika za osvojiti novu titulu - jasan je Sonnen u svom podcastu Bad Guy Inc.

Jer neki nisu ni svjesni kako bi Stipe oduzimanjem titule samo dobio priliku za srušiti još jedan rekord, a to je da tri puta osvoji titulu prvaka teške kategorije.

- Matt Hughes je to napravio i Randy Couture. Branili su titule i govorili da su šesterostruki prvaci, ali dečki to tako ne ide. To bi značilo da ste izgubili titulu šest puta. Obraniti titulu i nazivati se višestrukim prvakom nije isto, to bi značilo da nikad niste izgubili. Bila bi to jedinstvena prilika za Stipu, ali nudim vam samo ovo jer znam da bi vas boljelo da Stipe skine rekord i tri puta osvoji titulu, što je rekord koji nikad nije ostvaren u teškoj kategoriji. A to će vas boljeti i meni donijeti zadovoljstvo - završio je Sonnen.

Bilo kako bilo, borba Stipe i Cormiera se dogovara, a Ngannou će najvjerojatnije morati još malo pričekati u redu za titulu. Kao i svi ostali...