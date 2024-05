Sopić bocnuo hajdukovce: Pa ljudi u Splitu bi dali 10 godina života da budu u našoj poziciji

Četiri kola ostala su do kraja prvenstva, a u nedjelju bi dosta toga moglo biti jasnije. Modri su prvi put ove sezone zasjeli na čelno mjesto HNL-a i to baš uoči velikog derbija koji ih čeka protiv Rijeke na Rujevici u nedjelju od 19.30 u okviru 33. kola HNL-a.

Željko Sopić uzda se u veličanstvenu atmosferu i veliku podršku navijača, a oni su svoj dio posla napravili još u ponedjeljak kada su razgrabili sve ulaznice. A trener Rijeke je u svom stilu najavio utakmicu.

- Prvo: dobro smo se pripremili. Drugo: igramo na Rujevici. Treće: pobijedit ćemo ih - rekao je Sopić.

Nikada u karijeri nije pobijedio Dinamo, ali uvjeren je da će to napraviti s Rijekom u ključnoj utakmici za naslov prvaka.

- To je kao da pitate trenera Pise zašto nikad nije pobijedio Inter. Dolazio sam na Maksimir s Goricom, dvaput im uzeo bod. Dinamo je naš najbolji klub. Nisam ni Hajduk nijednom dobio dok nisam došao u Rijeku. Pa sam ih onda dobio triput zaredom. OK, nisam dobio ni Dinamo. Do nedjelje!

Rijeka je u proljetnom dijelu sezone bila fenomenalna. Suvereno je plovila na prvom mjestu, izgubila samo od Dinama u 13 utakmica, no u prošlom kolu šokirala ih je Lokomotiva u Kranjčevićevoj (3-1).

Koliko je taj poraz poremetio momčad?

- Nimalo. Ista je bila priprema kao što bi bila da smo pobijedili Lokomotivu. Doveli smo se u situaciju da četiri kola prije kraja sami odlučujemo o sebi, u ovu situaciju da se borimo za prvaka. Odite 400 km južnije pa pitajte… Mislim da bi 80 posto ljudi u Splitu bi dalo 10 godina života da mogu biti u našoj poziciji - rekao je Sopić i bocnuo hajdukovce.

Smatra kako derbi na Rujevici neće odlučiti prvaka.

- Ova utakmica neće ništa definitivno odlučiti. Jedan rezultat bi možda odlučio sve, ali: to se neće dogoditi. Dakle, sve sam rekao. Hoće li Dinamo zaigrati s dva napadača? Ne znam. Mislim da će igrati napadački.

Nepoznanica nema. Ova dva kluba jako dobro se poznaju, a osim ovog susreta, do kraja sezone očekuju ih i dva dvoboja u finalu Kupa.

- Kad igraju prvi i drugi naravno da je to šlager sezone, četiri kola prije kraja. Želimo biti u poziciji da i nakon ove utakmice sami odlučujemo o svojoj sudbini. Trenutačno su nam svi igrači zdravi, do nedjelje ćemo vidjeti. Ni ja, ni kolega Jakirović nećemo izmišljati toplu vodu, možda 1-2 nova igrača i to je to - zaključio je Sopić.

Utakmicu je najavio i Toni Fruk, jedan od najboljih igrača Rijeke i najbolji asistent lige s čak 14 asistencija.

- Utakmica s jako velikom težinom je pred nama. Većina iz naše svlačionice nikada nije igrala takvu tekmu. Dinamo je po tom pitanju možda iskusniji, ali sigurno nemaju veću želju od nas. Nedjeljni derbi nam je i nagrada i test za cijelu sezonu.

Ni Fruk u karijeri nije pobijedio Dinamo.

- Da, ni ja nikad nisam pobijedio Dinamo. Ni ove tri utakmice otkad sam u Rijeci nisam igrao bajno protiv njih, ali… Nedjelja je idealna prilika da to promijenim i ja i cijela momčad.

Poraz od Lokomotive sve ih je potresao, ali itekako motivirao uoči Dinama.

- Poraz od Lokomotive… Ma ako nam je trebao šamar, došao je u pravo vrijeme! U nedjelju ćete sigurno gledati daleko bolju Rijeku. Rijeku koja ide na pobjedu protiv Dinama - zaključio je Fruk.