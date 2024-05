Sopić: Dinamo igra u subotu? Rekli su mi da igra u nedjelju

Rijeka je izgubila tri posljednje HNL utakmice i momčad Željka Sopića želi zaustaviti negativni niz uoči uzvratne utakmice finala Hrvatskog kupa protiv Dinama. Riječane u nedjelju (19.30 sati) čeka gostovanje na Opus Areni protiv Osijeka, a u srijedu druga utakmica Kupa protiv Dinama nakon što je susret na Maksimiru završio 0-0.

Sopić će u nedjelju vjerojatno igrati bez Marka Pjace, a nema ni Lindona Selahija koji je ozlijeđen. Na listi ozljeđenih pridružio im se Danilo Veiga.

POGLEDAJTE VIDEO: Sopić uoči Osijeka

Pokretanje videa... 03:26 Konferencija za medije Željka Sopića i Alena Grgića | Video: 24sata/pixsell

- U Osijeku nas očekuje zahtjevna utakmica. Oni imaju ambicije ući u Europu, mi imamo ambicije napraviti pozitivan rezultat, tako ćemo se pripremiti. Zbrojit ćemo se i oduzeti u odnosu na prethodni susret s Dinamom i u kontekstu sljedećega te pokušati polučiti pozitivan rezultat.

Dinamo će u subotu (19.10 sati) gostovati u Koprivnici, a Sopić je to komentirao u svojem stilu.

Rijeka: Konferencija za medije Željka Sopića i Alena Grgića | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ja imam informaciju da Dinamo igra u nedjelju. Ne znam je li se što mijenjalo. Ne znam, ne gledam nikad protivnika, gledam samo svoju ekipu. Igramo kad igramo, igrat će igrači koji će igrati i to je to. Spremit ćemo se maksimalno. Ozlijeđeni i roviti neće igrati.

Rijeku najvjerojatnije čeka puno posla u ljetnom prijelaznom roku. Damir Mišković rekao je kako na adresu njegovog kluba stižu brojne ponude, a Sopića ne zanimaju previše glasine.

Rijeka: Konferencija za medije Željka Sopića i Alena Grgića | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- Ne znam što mojim igračima njihovi menadžeri pričaju niti me zanima. Mogu pričati što god hoće, a ja ih sve mogu staviti na klupu. To je moje pravo, a pravo njihovih menadžera je da im pričaju što hoće. Gledajte, to vam je tako. Tako je u svakom prijelaznom roku. Ništa to nije novo... Igrače se seli svaka tri dana, amo-tamo. Da imamo ponude, vjerojatno bismo ih prodali već prije šest mjeseci. Mislim da su maksimalno fokusirani na utakmicu u Osijeku, onda na finale Kupa i na Slaven Belupo. Nakon toga će imati zasluženi odmor. Ne bih ulazio u njihove glave, s njima razgovaram svakodnevno, dobivam povratne informacije i mislim da mi se čine normalnima - zaključio je.