Sopić: Dinamu želim da uđe u Ligu prvaka! Tko zna, možda ćemo mi i pobijediti Bešiktaš...

Znate da sam navijač Dinama, nisam nimalo nervozan, svjestan sam i svoje momčadi i svega. Isto bi bilo da sam igrao protiv Lech Poznanja ili Crvene zvezde. To je drugi nivo, ljudi moji. Znam da ćemo biti puno bolji u Konferencijskoj ligi, tamo do rujna. Ne možemo dovoditi neke igrače, rekao je trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić.

Litavski je prvak teško stradao na Maksimiru u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka, kući se vraća s "petardom" u mreži. Sopić je bio svjestan koliko je sraz protiv Dinama bio neravnopravan, pa ipak...

- Bio sam igrač, neke mi stvari nisu jasne, ali kad igrate pred 10.000-12.000 navijača, u Litvi ih nema toliko, onda se događaju neke pogreške. Ali nemamo što pričati, oni su za Ligu prvaka, mi smo za Konferencijsku ligu, i tu nema ljutnje - rekao je za MAXSport.

I navijači su, po pljesku nakon utakmice, toga svjesni.

- Znamo da do 20. rujna imamo svaka tri dana utakmicu, treba u svemu tome biti pametan, neke igrače odmoriti, neke rotirati, u ligi moraju stalno igrati tri domaća igrača. Dinamo je slavio potpuno zasluženo i nema se što tu dodati. U kulturnom svijetu je to normalno. Litva je košarkaška zemlja i sve, ali klub se voli i kad gubi i kad dobiva. Danas je Dinamo bio bolji, stisnulI smo mu ruku, dobro smo realno i prošli. Dva-tri gola smo dobili... ovaj put neću komentirati na koji način. Napravili bi neki sugovornici taktički faul i zadržali vrijeme. Ali to je tako, znamo kakvu momčad imamo, nadam se da ćemo dovesti još jednog igrača.

Što uopće očekivati uoči uzvrata?

- Dinamu želim puno sreće, sad bih ja trebao reći da ćemo mi nešto napraviti u uzvratu... Ali mi ćemo se koncentrirati na naše prvenstvo, predstoji nam bitka za prvo mjesto. A ako ćemo se boriti s klubovima kao Dinamo ili Bešiktaš, onda neće biti dobro.

Evo što je dodao na konferenciji za medije.

- Iskreno, zašto sam htio igrati protiv Dinama? Znao sam da na ovoj razini, nije jednostavno reći, moramo razumjeti da u ovom trenutku, Dinamo je bolja momčad u svemu. Nije problem izgubiti ni 7-0, 8-0, ali smo bili preuplašeni, radili smo glupe pogreške u predaji lopte, ma u svemu. Na ovoj razini, protiv ovakvog suparnika, to se ne prašta. Oni vas "ubiju" za svaku pogrešku, na kraju nas je golman spasio od još par golova, bolja je momčad pobijedila, moramo biti koncetrirani za prvenstvenu utakmicu u subotu - rekao je Sopić.

Je li između ova dva kluba riječ u prevelikoj kvaliteti, upitali su ga litavski novinari.

- Prijatelju, ovo je kvaliteta. Jasno da sam rekao prije utakmice da ćemo igrati koliko nam oni dopuste, ispunili smo svoja očekivanja i došli ovdje igrati nogomet. Naravno da su oni bolja momčad, ali to je dio nogometnog odrastanja, želio sam da više igramo nogomet. Pokušali smo, ali je bolja momčad pobijedila, čestitam Dinamu. Slično bi pričao da smo igrali protiv Lech Poznana ili Crvene zvezde.

Sopić je bio realan...

- Što mogu reći? Dinamo je bio bolja momčad, golman nas je spasio još golova. OK, imali smo jednu priliku, puno smo se mučili. Ne žalim za rezultatom, nego što nismo pokazali više hrabrosti. I da smo ju pokazali, mi bi izgubili, ali morali smo pokazati više. Ovo je razlika u kvaliteti, Dinamo je jedna od najboljih momčadi u ovom dijelu kvalifikacija.

Litavske medije je zanimalo kako će Sopić pripremiti momčad uzoči uzvrata...

- Dugo sam u nogometu, vidim da ste vi jako mladi. Došao sam u svoj grad, dobro znam prednosti i mane jedne i druge momčadi, što sam mogao reći prije utakmice? Kako ću pripremiti drugu utakmicu? Vidjet ćete kad dođu u Kaunas. Mislite da ću reći kako ćemo dobiti 6-0? Iskreno, nema veze što je ovo moj grad, znam gdje smo, gdje želimo doći, a gdje je Dinamo. Nekad nije jednostavno, ali moram reći kako stvari stoje.

Kako vam je bilo u Zagrebu biti na "suprotnoj strani"?

- Nije lako kad znate sve pjesme koje sviraju, a vi ste na suprotnoj strani. Htio sam dobar rezultat, nije to jednostavno. Rekao sam dečkima, sve je OK, možete griješiti, ali igrajte kao kad igrate kod kuće.

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Anthony Kalik je debitirao dan nakon dolaska.

- Kalik je igrao jer sam ja trener. Drugo, imamo 14 utakmica u nizu svaka tri dana. Kad onda ja mogu pripremiti Kalika i Debeljuha, nego kroz utakmice. Nemamo vremena za treninge, oni moraju igrati. Moramo raspodijeliti minutažu, u ligi imamo drugčija pravila zbog domaćih igrača pa nije jednostavno.

Sopić je dodao:

- Mi smo ispunili očekivanja, zaradili i neke novčiće, doveli neke igračiće, a još ćemo nekoga i dovesti. Tko zna, možda ćemo igrati i Europsku ligu, moramo samo pobijediti Bešiktaš, nije to baš tako teško, je li tako? Nema ljutnje, neću imati teške govore u kabini, realan sam, imamo utakmicu u subotu.

Može li Dinamo do Lige prvaka?

- Nisam gledao Viking, dosta sam realan, ne trošim vrijeme na gluposti. Ždrijeb nije bio naklonjen. Uvijek se može u Ligu prvaka, ako ćemo samo o novcu, Dinamo mora dati sve da dođe u Ligu prvaka. A kad dođe tamo onda su u glavobolje. Možda možemo i mi u Europsku ligu, tko zna, možda možemo. Postoje neki leveli, to je nogomet. Znam kako Dinamo puni proračun, želim im da uđu u Ligu prvaka. Vjerojatno će se pojačati i želim im sreću.

Tko vas je oduševio u Dinamu?

- Dinamo nije ista momčad sa i bez Luke Stojkovića. Možemo pričati što hoćemo, to je moje privatno mišljenje. Beljo je priča za sebe, Zajc ima kompjuter u glavi, to je izbalansirana momčad u koju je puno uloženo. Cijeli Zagreb i svi naavijači očekuju Ligu prvaka. Ali to je onda opet neki drugi level. Po pitanju novaca, najbolja im je Liga prvaka, po pitanju nekih drugih stvari možda je realnija Europska liga. Ja kao navijač im želim Ligu prvaka.

Atmosfera u Zagrebu?

- Bio je nizak datum, ljeto u Zagrebu, predivna atmosfera i navijanje, veselim se jednog dana novom stadionu, da konačno ovaj klub, kao i svi klubovi u Hrvatskoj počne igrat na normalnim stadionima. Mi smo drugi ili treći na svijetu, a dođu ljudi iz Litve i ne vjeruju na kakvim stadionima igramo. A već je 2026. godina - završio je Sopić.