Sopić: Dio Kranjčevićeve je kao močvara! U Gorici mi je visio mač nad glavom, ovdje je lakše

Dinamo igra jednu od najlošijih sezona u modernoj povijesti. Remi protiv Varaždina dodatno je zakomplicirao situaciju za "modre",a momčad Sergeja Jakirovića u nedjelju igra protiv Rijeke na Rujevici. U emisiji Hrvatskog radija "Pod stijenama Kantride" gostovao je trener Rijeke Željko Sopić.

Sopić je na početku komentirao pogrešku Nike Jankovića na utakmici protiv Lokomotive.

- Pogreška je dio igre. Niko Janković je u tom trenutku htio najbolje, vidio je slobodnog Mitrovića, nažalost teren je bio jako brz, sklizak, čak na nekim dijelovima močvaran i dogodila se pogreška. Nažalost, iz naše neporeznosti smo došli do zaostatka i morali smo to stizati. Ne bih rekao da smo previše podbacili niti odigrali bajno. S obzirom na to da smo darivali gol, bilo je teško vratiti se. Htjeli smo pobijediti, nije išlo, ali to je sport.

Sopa je prošle godine s Goricom napravio pravo malo čudo i ostao ligi. Objasnio je koja je razlika voditi ekipu koja se bori za ostanak i onu koja se bori za naslov prvaka.

- Nitko nikoga neće lagano dobiti. Gledao sam Dinamo u Varaždinu, zahtjevna utakmica, ne na laganom terenu. Svi igraju nogomet, svi treniraju i nije lako nikoga dobiti. Nitko nikome u ovoj ligi ne može reći da će zabiti dva gola. Lakše mi je raditi ovu sezonu nego prošlu. U Gorici je samopouzdanje bilo nisko, dok je u Rijeci na visokom nivou. Ujedno, bila je utakmica svaka tri dana kad sam došao i nemaš vremena za razmišljanje. Dijametralno suprotno raspoloženje, s Goricom mi je visio mač nad glavom i sutra nije postojalo.

U nedjelju Rijeku očekuje utakmica protiv Dinama. Drugi je to međusobni susret Sopića i Jakirovića u novim trenerskim ulogama. Dinamo je ove sezone protiv Rijeke slavio 2-1.

- Ići ćemo po sva tri boda, napast ćemo od prve minute. Nemamo se što lagati. Kako će biti na kraju vidjet ćemo. Maksimalno sam pozitivan. Još ćemo vidjeti kakva će biti zdravstvena situacija ovaj tjedan. Ne smijemo podlijeći atmosferi, moramo hladne glave ući u utakmicu. Huk s tribina i onda imamo velike šanse da tri boda ostanu na Rujevici.