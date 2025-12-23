Obavijesti

"NE BUDITE TUŽNI"

Sopić: Dovest ćemo ratnike koji će vratiti klub gdje mu je mjesto

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Osijek i Slaven Belupo sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Potpuno sam optimističan iako je jako teško govoriti iz ove pozicije kada puno njih u Hrvatskoj likuje zbog naše pozicije i problema s kojima se susrećemo. Izvući ćemo se mi iz ovoga, rekao je trener Osijeka

U Osijeku stvari do sada nisu bile na svom mjestu. Pogled na tablicu izaziva zgražanje kod svih navijača i pod hitno se nešto mora promijeniti. Željko Sopić i dalje nema pobjedu na klupi Osijeka (dva poraza u ligi, ispadanje iz Kupa od Varaždina i četiri remija) pa ove blagdane strateg Osijeka mora pronaći neku novu energiju kako bi njihova sezona napokon mogla krenuti uzlaznom putanjom. Neka pojačanja su stigla, neka su u najavi, ali vrijeme je da se Osijek probudi.

Osijek - Slaven Belupo 02:11
Osijek - Slaven Belupo | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

- Ne trebamo se lagati. Situacija nije dobra, ali uvjeren sam u naše proljetno buđenje. Znam točno što nam je za to potrebno. Ne želim se skrivati iza bilo koga, preuzimam odgovornost za sve što se događalo od mog dolaska u Osijek. E, sad, zašto nam se sve to skupa događa mnogo je dublja tema. Uglavnom, dao sam svojim nadređenima popis igrača koje bih želio vidjeti u našoj momčadi u nastavku sezone, rekao sam koje su pozicije u pitanju i konkretno koji igrači. Tako da kod mene nema nikakve nervoze - rekao je Sopić za Glas Slavonije pa dodao:

- Treba nam više strasti i brzine na terenu i onoga što pravi muškarci imaju. Trenutačno toga nemamo u dovoljnim količinama, ali nemojte mi, moji Osječani, biti tužni tijekom blagdana. Ovo je jako ružno prizemljenje za NK Osijek, to je činjenica, međutim, vjerujte mi da ćemo dovesti točno ono što nam treba. Ratnike koji će ovaj klub vratiti tamo gdje on i pripada. 

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Momčad je na odmoru, a ponovo će se okupiti 3. siječnja.

-  Dečki će dobiti programe po kojima će raditi tijekom tog kratkog razdoblja odmora, a tek treba vidjeti u kakvom će se stanju koji od njih pojaviti na prozivci. Puno je rovitih, dosta je i onih koji su već duže izvan trenažnog procesa, a očekujemo njihov povratak s početkom zimskih priprema poput Yannicka Tourea. Uglavnom, premijeru u drugom dijelu sezone na koju nam dolazi Dinamo dočekat ćemo s priličnim brojem novih lica i posve drukčijim gardom u odnosu prema ovom koji smo imali tijekom jeseni. Vjerujem kako će nas navijači podržati na tom putu. Potpuno sam optimističan iako je jako teško govoriti iz ove pozicije kada puno njih u Hrvatskoj likuje zbog naše pozicije i problema s kojima se susrećemo. Izvući ćemo se mi iz ovoga. Ni na što drugo i ne pomišljam - rekao je trener Osijeka.

HNL se vraća 24. siječnja, a za Osijek odmah najteži mogući zadatak. Gostovanje kod aktualnog lidera Dinama. Nova pojačanja trebaju se prilagoditi, svi igrači jako dobro uigrati i primiti se posla ako žele ostvariti najave svog trenera. Osijek i njegove navijače očekuje jako zanimljiv nastavak sezone koji potencijalno može donijeti iskupljenje,  ali i najgori mogući scenarij.

