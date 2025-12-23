Sopić dovodi igrače za ostanak u ligi, uskoro stiže bivši HNL as?

Osijek je najveće razočaranje prvog dijela HNL sezone. Zadnje mjesto, igre nema, problemi s ozljedama i vrijeme blagdana Sopićeva momčad mora iskoristiti kako bi se "zbrojila" i u nastavku sezone pokazala da joj nije mjesto na dnu ljestvice. Za to će Osijeku dobro doći i pojačanja. U klub je već stigao Borna Barišić, a uskoro bi trebalo i još jedno poznato HNL ime.

Tonio Teklić (26) bi ove zime trebao stići na Opus Arenu, javlja Dalmatinski portal. Teklić bi u Osijek došao na posudbu iz Widzewa iz Lodza gdje je Sopić bio trener prije nego je preuzeo klub s obala Drave. U Poljskoj se bivši igrač Varaždina i Hajduka nije najbolje snašao te se čini kako je vrijeme za povratak u domaći nogomet. Teklić je u dresu Varaždinaca bio sjajan te je pružao vrhunske partije što mu je donijelo transfer u Trabzonspor za oko milijun eura.

Ovaj potez bio bi odličan i za igrača i za klub. Željku Sopiću potrebna je sva moguća pomoć dok se bori s ozljedama i nedostatkom rezultata, a Tekliću trebaju minute i nova injekcija samopouzdanja. Teklić je dijete Hajduka te je iz Splita otišao u Varaždin te nakon toga u Tursku gdje se nije naigrao. Lutao je po posudbama u Turskoj, ali nigdje nije vratio onakvu igru kakvu je imao u Varaždinu, te je došao kod Sopića u Widzew. Sopić je otišao iz Poljske, a Teklić bi mogao njegovim stopama.