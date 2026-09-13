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FOTO: POZNATI MENADŽER

Znate li tko je ovo na FNC-u? Nekad bio muž naše pjevačice, a sad je šef MMA borcima...

Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu. Mujkić sad većinu vremena provodi u SAD-u, gdje je upoznao i novu suprugu, Bosanku s floridskom adresom, Senadu Adžem.
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Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 33, borba Ivan Erslan - Miran Fabjan
Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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