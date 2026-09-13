Znate li tko je ovo na FNC-u? Nekad bio muž naše pjevačice, a sad je šef MMA borcima...

Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu. Mujkić sad većinu vremena provodi u SAD-u, gdje je upoznao i novu suprugu, Bosanku s floridskom adresom, Senadu Adžem.
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Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu. |
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Narcis Mujkić poznat je hrvatskoj javnosti po vezama s Indirom Levak i Sarom Dobranić, a ovog je vikenda viđen na FNC 33 priredbi u Zagrebu.
| Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto Tino Juric
Ipak, nije to bilo preveliko iznenađenje. Mujkić radio kao menadžer boraca u MMA industriji i već je ranije bio na nekim FNC priredbama.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Marijan Delija/PIXSELL
Indira Levak i Mujkić zajedno su proveli 10 godina.
| Foto: Grgo Jelavic/24sata
Upoznali su se 2000. u Makarskoj.
| Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
A pred oltar su stali godinu dana kasnije.
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Foto Boris Scitar/HISTORY I/C
Razveli su se 2010. godine.
| Foto: Boris Scitar/HISTORY I/C
Nakon razvoda od Indire, Mujkić se oženio za Saru Dobranić, bivšu plesačicu grupe Colonia.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
S njom je dobio i kćer, Reu Željku.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Ipak, ni taj brak nije potrajao.
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Mujkić sad većinu vremena provodi u SAD-u, gdje je upoznao i novu suprugu, Bosanku s floridskom adresom, Senadu Adžem.
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Tamo je preuzeo i novo ime, Marcus Schweizer.
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Narcis je nakon razvoda preuzeo krivicu za rasplet braka s Indirom.
| Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
''Indira nije ništa kriva. Uvijek sam trčao za poslom i novcem," rekao je u intervjuu za Extru 2010.
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Dodao je: "Sve sam to radio za nas oboje, ali nisam shvaćao da njoj treba nešto sasvim drugo."
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Zaključio je: "Ona svoj posao nikada nije donosila kući, a ja jesam."
| Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL