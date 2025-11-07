Obavijesti

MOŽE LI IH IZVUĆI IZ PONORA?

Sopić je najveći adut Osijeka na Poljudu: Samo jedanput u karijeri izgubio je od Hajduka

Piše Zdravko Barišić,
Rijeka i Dinamo remizirali na Rujevici | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Idemo na Poljud, na lijepu kulisu, tamo je gušt igrati svakom igraču. Postavit ćemo se hrabro od prve minute, najavio je trener Osijeka subotnju utakmicu protiv Hajduka

Posljednju utakmicu na Poljudu Hajduk je odigrao 27. rujna. Slavio je protiv Lokomotive (2-0), ali uz poprilično bezidejnu i lošu igru. Uz to se ozlijedio Marko Livaja, atmosfera oko kluba nije bila najbolja, a navijači su se pribojavali onoga što ih čeka. No prošlo je malo više od mjesec dana, a situacija je dijametralno suprotna, odnosno ne može biti bolja.

Pokretanje videa...

Sažetak utakmice Slaven - Hajduk 02:07
Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Splićani su prošli u četvrtfinale Kupa, nanizali tri gostujuće pobjede i remi protiv Slavena, preskočili su Dinamo i sad su prvi na ljestvici s bodom više, a to su sve ostvarili bez svojeg najboljeg igrača, koji se priključio treninzima i već bi ovog vikenda mogao zaigrati. Uspjeli su promijeniti i dio travnjaka, sanirati dio oštećenoga krova, pa će i poljudska ljepotica u novom ruhu dočekati Osijek u subotu od 17.45 sati u 13. kolu HNL-a.

NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a
NK Varaždin i HNK Hajduk sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Dok u Splitu vlada optimizam, dolazi im momčad koja je u teškoj krizi. Osječani plivaju na dnu HNL-a, imaju dvije pobjede i tek deset bodova nakon 12 utakmica, a samo zbog gol-razlike na ljestvici su ispred posljednjeg Vukovara. Rožman je "odletio", naslijedio ga je Željko Sopić, koji je negativni niz od tri poraza ublažio remijem protiv Varaždina (0-0). Nije još uspio "galvanizirati" svoju momčad, ali što se tiče Osijeka upravo će on biti glavni njihov adut na Poljudu jer itekako zna kako igrati protiv Hajduka.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk u utakmici 29. kola Prve HNL
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk u utakmici 29. kola Prve HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Kao trener Rijeke i Gorice pet je puta igrao protiv splitskog velikana, čak triput slavio, jedanput remizirao i samo jedanput izgubio. Kad je riječ o ogledima protiv Gonzala Garcije, oba imaju po pobjedu, a njihova posljednja utakmica, iz ožujka 2023. godine, između Gorice i Istre, ostala je posebno pamtljiva jer je konačni rezultat bio 5-4. To je bio prijelomni trenutak sezone i pogonsko gorivo za Goricu, koja je uspjela ostati u ligi, a navijači Osijeka nadaju se da će novi sraz Sopića protiv Garcije ovaj put biti prijeloman za slavonski klub i izvući ga iz ponora.

- Idemo na Poljud, na lijepu kulisu, tamo je gušt igrati svakom igraču. Postavit ćemo se hrabro od prve minute - najavio je Sopić.

U kadru bi za utakmicu mogao biti i najveći klupski talent Anton Matković (19). Imao je velikih problema s ozljedama, ali sad je konačno spreman.

