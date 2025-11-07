Sopić je najveći adut Osijeka na Poljudu: Samo jedanput u karijeri izgubio je od Hajduka

Posljednju utakmicu na Poljudu Hajduk je odigrao 27. rujna. Slavio je protiv Lokomotive (2-0), ali uz poprilično bezidejnu i lošu igru. Uz to se ozlijedio Marko Livaja, atmosfera oko kluba nije bila najbolja, a navijači su se pribojavali onoga što ih čeka. No prošlo je malo više od mjesec dana, a situacija je dijametralno suprotna, odnosno ne može biti bolja.

Splićani su prošli u četvrtfinale Kupa, nanizali tri gostujuće pobjede i remi protiv Slavena, preskočili su Dinamo i sad su prvi na ljestvici s bodom više, a to su sve ostvarili bez svojeg najboljeg igrača, koji se priključio treninzima i već bi ovog vikenda mogao zaigrati. Uspjeli su promijeniti i dio travnjaka, sanirati dio oštećenoga krova, pa će i poljudska ljepotica u novom ruhu dočekati Osijek u subotu od 17.45 sati u 13. kolu HNL-a.

Dok u Splitu vlada optimizam, dolazi im momčad koja je u teškoj krizi. Osječani plivaju na dnu HNL-a, imaju dvije pobjede i tek deset bodova nakon 12 utakmica, a samo zbog gol-razlike na ljestvici su ispred posljednjeg Vukovara. Rožman je "odletio", naslijedio ga je Željko Sopić, koji je negativni niz od tri poraza ublažio remijem protiv Varaždina (0-0). Nije još uspio "galvanizirati" svoju momčad, ali što se tiče Osijeka upravo će on biti glavni njihov adut na Poljudu jer itekako zna kako igrati protiv Hajduka.

Kao trener Rijeke i Gorice pet je puta igrao protiv splitskog velikana, čak triput slavio, jedanput remizirao i samo jedanput izgubio. Kad je riječ o ogledima protiv Gonzala Garcije, oba imaju po pobjedu, a njihova posljednja utakmica, iz ožujka 2023. godine, između Gorice i Istre, ostala je posebno pamtljiva jer je konačni rezultat bio 5-4. To je bio prijelomni trenutak sezone i pogonsko gorivo za Goricu, koja je uspjela ostati u ligi, a navijači Osijeka nadaju se da će novi sraz Sopića protiv Garcije ovaj put biti prijeloman za slavonski klub i izvući ga iz ponora.

- Idemo na Poljud, na lijepu kulisu, tamo je gušt igrati svakom igraču. Postavit ćemo se hrabro od prve minute - najavio je Sopić.

U kadru bi za utakmicu mogao biti i najveći klupski talent Anton Matković (19). Imao je velikih problema s ozljedama, ali sad je konačno spreman.