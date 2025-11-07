Idemo na Poljud, na lijepu kulisu, tamo je gušt igrati svakom igraču. Postavit ćemo se hrabro od prve minute, najavio je trener Osijeka subotnju utakmicu protiv Hajduka
Sopić je najveći adut Osijeka na Poljudu: Samo jedanput u karijeri izgubio je od Hajduka
Posljednju utakmicu na Poljudu Hajduk je odigrao 27. rujna. Slavio je protiv Lokomotive (2-0), ali uz poprilično bezidejnu i lošu igru. Uz to se ozlijedio Marko Livaja, atmosfera oko kluba nije bila najbolja, a navijači su se pribojavali onoga što ih čeka. No prošlo je malo više od mjesec dana, a situacija je dijametralno suprotna, odnosno ne može biti bolja.
Splićani su prošli u četvrtfinale Kupa, nanizali tri gostujuće pobjede i remi protiv Slavena, preskočili su Dinamo i sad su prvi na ljestvici s bodom više, a to su sve ostvarili bez svojeg najboljeg igrača, koji se priključio treninzima i već bi ovog vikenda mogao zaigrati. Uspjeli su promijeniti i dio travnjaka, sanirati dio oštećenoga krova, pa će i poljudska ljepotica u novom ruhu dočekati Osijek u subotu od 17.45 sati u 13. kolu HNL-a.
Dok u Splitu vlada optimizam, dolazi im momčad koja je u teškoj krizi. Osječani plivaju na dnu HNL-a, imaju dvije pobjede i tek deset bodova nakon 12 utakmica, a samo zbog gol-razlike na ljestvici su ispred posljednjeg Vukovara. Rožman je "odletio", naslijedio ga je Željko Sopić, koji je negativni niz od tri poraza ublažio remijem protiv Varaždina (0-0). Nije još uspio "galvanizirati" svoju momčad, ali što se tiče Osijeka upravo će on biti glavni njihov adut na Poljudu jer itekako zna kako igrati protiv Hajduka.
Kao trener Rijeke i Gorice pet je puta igrao protiv splitskog velikana, čak triput slavio, jedanput remizirao i samo jedanput izgubio. Kad je riječ o ogledima protiv Gonzala Garcije, oba imaju po pobjedu, a njihova posljednja utakmica, iz ožujka 2023. godine, između Gorice i Istre, ostala je posebno pamtljiva jer je konačni rezultat bio 5-4. To je bio prijelomni trenutak sezone i pogonsko gorivo za Goricu, koja je uspjela ostati u ligi, a navijači Osijeka nadaju se da će novi sraz Sopića protiv Garcije ovaj put biti prijeloman za slavonski klub i izvući ga iz ponora.
- Idemo na Poljud, na lijepu kulisu, tamo je gušt igrati svakom igraču. Postavit ćemo se hrabro od prve minute - najavio je Sopić.
U kadru bi za utakmicu mogao biti i najveći klupski talent Anton Matković (19). Imao je velikih problema s ozljedama, ali sad je konačno spreman.
