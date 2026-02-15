Sopić: Morat ću porazgovarati s nekoliko igrača u svlačionici

Hajduk je pobijedio Osijek 2-0 u gostima u 22. kolu HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener domaćina Željko Sopić.

- Kad kreneš utakmicu kako smo mi krenuli, jako je teško igrati. Posebno u ovoj koži u kojoj smo mi. I teško mi je objašnjivo, to što se dogodilo. Morat ću razgovarati s par dečkiju u svlačionici - rekao je nakon utakmice i dodao:

- Ovakve stvari koje smo radili danas, ne smijemo poklanjati. Morat ćemo poraditi na koncentraciji.

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je posljednja momčad HNL-a sa 17 bodova, a u idućem kolu igra u gostima kod Lokomotive.