Obavijesti

Sport

Komentari 11
TRENER OSIJEKA

Sopić: Morat ću porazgovarati s nekoliko igrača u svlačionici

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Sopić: Morat ću porazgovarati s nekoliko igrača u svlačionici
2
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je posljednja momčad HNL-a sa 17 bodova, a u idućem kolu igra u gostima kod Lokomotive

Admiral

Hajduk je pobijedio Osijek 2-0 u gostima u 22. kolu HNL-a, a dojmove je nakon utakmice podijelio trener domaćina Željko Sopić.

- Kad kreneš utakmicu kako smo mi krenuli, jako je teško igrati. Posebno u ovoj koži u kojoj smo mi. I teško mi je objašnjivo, to što se dogodilo. Morat ću razgovarati s par dečkiju u svlačionici - rekao je nakon utakmice i dodao:

- Ovakve stvari koje smo radili danas, ne smijemo poklanjati. Morat ćemo poraditi na koncentraciji. 

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osijek je posljednja momčad HNL-a sa 17 bodova, a u idućem kolu igra u gostima kod Lokomotive. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši ranking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji
FOTO: JUTTA LEERDAM

Možda ne voli nositi gaćice, ali najljepša olimpijka sad nosi dvije medalje s Igara u Italiji

Jutta Leerdam u ponedjeljak je ispisala povijest na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini, osvojivši svoje prvo olimpijsko zlato u brzom klizanju na 1000 metara uz novi olimpijski rekord. U nedjelju je osvojila srebro na 500 m

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026