Sopić: Neću analizirati utakmicu ni sekundu. Znate što je rekao Hodža? 'Gdje su nama čestitke?'

Rijeka je pobijedila Rudeš 1-0 u četvrtfinalu Kupa zahvaljujući sjajnom golu Nike Galešića iz slobodnjaka s 25 metara u 79. minuti. Dugo se vremena držao fenjeraš HNL-a na svom stadionu u Rudešu, gdje ne igra prvenstvo, ali prvoplasirani sastav domaće lige uspio se provući među najbolja četiri. Trener Rijeke Željko Sopić bio je zadovoljan prolaskom, ostalim baš i ne.

- Ovo je utakmica koja se igra samo za prolazak. Sve ostalo, umjetnički dojam, potpuno nebitno. Neću raditi analizu niti se vraćati na ovu utakmicu jednu sekundu. Kad zbrojim cijelu utakmicu, bili smo dominantni. Ha gledajte, to vam je Kup. Ako ne zabijete gol na vrijeme, onda ulazite u takozvanu sučevu nadoknadu, u zadnjih 10-15 minuta gdje kreće nervoza. Sva sreća, zabili smo ga. Realno, imali smo jako dobre šanse na otvaranju drugog poluvremena. Na našu nesreću, na sreću Rudeša, imali su fantastičnog golmana koji je obranio dvije vrhunske situacije i ja mu na tome čestitam. Ali sve u svemu, odigrali smo jednu baš karakternu utakmicu bez dosta igrača - kazao je trener Rijeke.

Niko Galešić očito se pretplatio na fenomenalne golove. Nakon slaloma protiv Slaven Belupa, sad je opalio u stilu Juninha Pernambucana i pogodio od prečke.

- Znate što mi je rekao Hodža? Neke stvari radite na treningu, neke uopće ne, nije uopće bitno. Rekao je Hodža "a gdje su čestitke za ovu dvojicu koja su se razmaknula?". Evo, ovim im putem čestitam jer su stvarno napravili vrhunski posao. Galešić zapravo nije napravio nešto posebno, samo je puknuo - našalio se Sopić.

Koliko je na utakmicu utjecala činjenica što se nije igralo u Kranjčevićevoj, nego na matičnom terenu Rudeša.

- Kranjčevićeva je veća nego ovaj stadion, ljudi su se maksimalno potrudili. Nije teren bio idealan za igru, da se ne lažemo, ali u ovo doba godine stvarno su ga napravili kao Wembley. Radio sam tu dvije i pol, tri godine. Kako nama, tako i njima. Naravno da je nešto lakše za momčad koja se brani, ako lopta odskače. Ali postavili smo se dominantno od prve minute i zasluženo pobijedili utakmicu - zaključio je Sopić.

Njegov kolega Davor Mladina opet je slijegao ramenima.

- Što ću pričati? Sve znate, ništa ne moram govoriti. Gadno mi je reći da se u zadnje vrijeme dižemo u formi po svim segmentima, ali rezultatski ne. Igra je OK, primamo eurogolove i tu smo nemoćni. Šteta. Protiv Istre moj igrač iz iste situacije pogodi prečku, a Erceg zabije. Sad eurogol Galešića, ne znam koliko puta mora ispaliti udarac da da ovakav gol. Ali ne mogu ništa prigovoriti svojim momcima na angažmanu, na koncentraciji. Utakmica je bila odlična s obzirom na potrošnju prije tri, četiri dana. Ne mogu im nego čestitati. Nažalost, ne na rezultatu, nego prezentaciji - rekao je i nastavio:

- Glupo zvuči da smo mi sve bolji, a rezultati isti. Momci koji su došli s etabliranim imenima sve su bolji, to se vidi, ali znate i sami da tu treba vremena. Svjesno smo ušli u rizik da im damo šansu koliko god možemo, balansiramo s njihovom minutažom. Grezda sam traži zamjenu, na Antu (Ćorića) isto moram paziti, stavljam ga po 60 minuta. To je to u ovom momentu, očito nije dovoljno za bodove i pobjedu.

Onaj udarac Galešića bilo je nemoguće braniti...

- To je i gore. Radite analizu utakmice, ne možete nikoga napasti, a bodova nema. Nisam vidio nekog ekstra lošeg igrača kojem mogu nešto prigovoriti u analizi, a bodova nigdje. To me jedino muče. Rekao sam momcima da daju maksimum pa ćemo vidjeti za koji je rezultat to dovoljno. I dali su maksimum.

Osvrnuo se i na domaćinstvo.

- Vidite razliku kad se igra u Rudešu. Nije isto hoće li Hajduk ili Dinamo igrati ovdje ili u Kranjčevićevoj. Bilo bi nam to veliki vjetar u leđa. Možda ne dovoljno da stignemo zaostatak, ali bit ćemo puno bolji nego dosad u Kranjčevićevoj - zaključio je Mladina.