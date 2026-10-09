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PLAVI NAVIJAČ

Sopić o Dinamu: 'Ponos koji se ne može mjeriti ničim. To će se dogoditi, prije ili kasnije...'

Piše Josip Tolić,
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Sopić o Dinamu: 'Ponos koji se ne može mjeriti ničim. To će se dogoditi, prije ili kasnije...'
Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Sopić zapalio priču: Dinamo mu je sve, a povratak u Maksimir vidi kao ponos koji se ne može mjeriti ničim

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Četiri kola prije kraja litavskog prvenstva trener Željko Sopić (52) vodi s Kauno Žalgirisom, u dramatičnoj borbi za titulu ima bod ispred Suduve, ali cijelo vrijeme prati što se događa i u Lijepoj Našoj. Prošlo je ljeto igrao protiv Dinama u Europi i tad otvoreno govorio o ljubavi prema plavom klubu, čiji je bio trener druge momčadi, pa i privremeni trener prve 2016.

U podcastu Karijera u retrovizoru s Milanom Stjeljom na pitanje mogućnosti da se vrati u Maksimir, gdje ga se u zadnje vrijeme konstantno provlači kao kandidata u javnosti kad su u pitanju rezultatske krize, otvoreno govori:

- To je ponos koji se ne može mjeriti ničim. Rekao sam što mislim po pitanju Dinama, da sam rođen kao navijač Dinama, da ću umrijeti kao navijač Dinama. Sve ostalo je u Božjim rukama, kaj se toga tiče. A iskreno, kaj se imaš s tim bavit? Radi svoj posao najbolje što možeš, postoje ljudi u klubovima koji odlučuju o nekim stvarima, tako je kako je. Onaj tko je rođen u ovom gradu i kome Dinamo ne predstavlja sve... Postoje drugi gradovi.

Sopić je govorio u dahu:

- Uloga trenera Dinama, to je pritisak veliki. Ali to je ponos koji se ne može mjeriti ničim, ako si rođen u ovom gradu pogotovo. Niti novcem. Drugačije ja pričam nego što će netko drugi pričati ili ne znam šta. Ovo je moj grad, ovo su moji ljudi. Mislim da će se to dogoditi prije ili kasnije. A možda i neće, tko zna? Radim svakog dana na sebi da budem što bolji... A sad, znaš kako to dođe. Šansa dođe, ili ju prigrabiš, ili ju ne prigrabiš.

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