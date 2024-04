Sopić o Istri i prozivki Demona: 'Je li mi tko iz Pule odgovorio? Nije. Od prve minute na 3 boda'

Riječani s 65 bodova sedam kola prije kraja prvenstva imaju pet bodova višeod drugoplasiranog Dinama koji ima utakmicu manje i 60 bodova. a izabranici Željka Sopića u subotu gostuju kod Istre 1961 na Aldo Drosini. Teška je to utakmica za njih, a ove sezone su u Puli remizirali (1-1).

- Istra se posložila dolaskom novog trenera. Gledao sam ih protiv Dinama i bez obzidra na visoki rezultat (4-1), imali su nekoliko dobrih prilika. Čeka nas zahtjevan posao, nadam se da će u lijepom vremenu i teren biti bolji nego prije - započeo je Sopić.

Što se tiče zdravstvenog kartona igrača, strateg momčadi s Rujevice nada se da će u Puli moći zaigrati Marko Pjaca koji ima manjih problema s koljenom .

- Postavit ćemo se tako da se od prve minute vidi da smo došli po pobjedu. Puno se pita i Istru, ali mi idemo po sva tri boda - jasan je 'Sopa'.

Prokomentirao je i odnos s medijima u posljednjih nekoliko kola zbog čega je istupilo i Hrvatsko novinarsko društvo.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ljubav mene i medija je obostrana, to se vidi, vidite kako sam i sad nasmijan. Što se očekivanja tiče, rasti će kako vrijeme odmiče, ali tko je u klubu kao što je Rijeka mora se znati nositi s pritiskom - objasnio je Sopić pa završio o 'prozivki' Demona nakon što je on zamolio Istru da otvore istočnu tribinu:

- Je li mi netko iz Rijeke odgovorio? Nije. To što u našem medijskom prostoru svatko može dobiti prostor, nije moja stvar. Dao sam apel kao trener, oni nisu odgovorili i to je to. Njihovo je pravo da prozivaju. Kulturno sam zamolio, oni su rekli da neće i to je to. Sve ostalo je folklor - zaključio je Sopić.

Utakmica 30. kola HNL-a između Istre 1961 i Rijeke na rasporedu je u subotu, 14. travnja, s početkom u 19 sati na stadionu Aldo Drosina u Puli.