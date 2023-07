Sopić: Idemo kući pjevajući! Taj Maloča nam je donio stabilnost

Gorica je u drugom kolu HNL-a u triler završnici stigla do prve pobjede ove sezone. Junak je bio Sven Blummel, koji je prvijencem srušio Lokomotivu 1-0, a Željku Sopiću donio osmijeh na lice.

Statistika utakmice Gorica - Lokomotiva

Foto: Sofascore za 24sata

- Što da kažem. Prije utakmice sam sjedio s Marijem Brkljačom, sportskim direktorom i s predsjednikom kluba, i sjetio sam se zadnje utakmice protiv Lokomotive ovdje kod kuće. Kad je bilo dosta loše vrijeme, minus 11 bodova na Šibenik. Jednostavno, pobijedili smo u zadnjoj minuti. Mislim da je utakmica bila izjednačena. Okrenulo se na našu stranu, jesmo li zaslužili ili nismo, tri boda ostaju u Gorici - rekao je trener Goričana pa dodao:

- Teško vrijeme, teško je bilo trčati, ali tako je kako je. Gledatelji sa strane i mi na klupi možda nismo to osjetili, ali gledajući njihova lica i što su mi govorili, jako zahtjevno je to bilo. Još jedanput čestitam svojim dečkima, ostavili su zadnju trunku snage na terenu i dali sve od sebe. To je samo jedan putokaz za dalje kako treba.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Sopić je zahtijevao smirenost i strpljivost od prve minute.

- Inzistirali smo na tome od prve minute. To je bilo najvažnije protiv mlade momčadi Lokomotive za koju smo se nadali kako će nam otvoriti pukotine da možemo poentirati. Da je završilo 0-0, nitko ne bi bio nezadovoljan, a ovako nitko sretniji od mene i kluba što smo zabili i uzeli tri boda.

Prevagnule su zamjene, igrači s klupe. Prvijenac je zabio Sven Blummel, debitirao je bivši kapetan Hajduka Mario Maloča.

- Zadnji put nam dečki s klupe nisu donijeli impuls koji smo očekivali. Ovaj puta su donijeli nam tri boda. Taj Maloča nam je donio stabilnost kada je Lokomotiva počela preskakivati igru. Ostaju nam tri boda i idemo kući pjevajući.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Slijedi težak susret protiv Dinama na Maksimiru.

- Ovaj tjedan ćemo morati napraviti mikrociklus i trenirati bez obzira na to što igramo protiv Dinama na Maksimiru. Nažalost, imamo igrače koji su kasnije došli, neujednačene fizičke spreme i nažalost ćemo se morati krpati u prvenstvu s time. Nije popularno, ali tako je. Lakše je uz tri boda.

Trener Lokomotive Silvijo Čabraja već je imao bod "u džepu", ali je ostao bez svega.

- Ni Gorica ni mi u 90 minuta nismo ni publici nešto ekstra ponudili. Utakmica doslovno nikom ništa. Na našu nesreću, Gorica u 91. minuti zabija, ali to je već... Znači protiv Gorice, treća ili četvrta utakmica da dobivamo golove u 92., 93., 96. minuti... Izgleda da je to tako - rekao je Čabraja.